PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Hiszpańska Marca twierdzi, że Thiabut Courtois może wystąpić na Klubowych Mistrzostwach Świata. Kontuzja bramkarza Realu Madryt nie jest tak poważna, jak sądzono na początku.

Real osłabiony na KMŚ

Marca informuje, że uraz Courtoisa nie jest poważny

Belg może dołączyć do drużyny na finał

Courtois zagra w finale KMŚ?

W poniedziałek Real Madryt ogłosił listę zawodników powołanych na Klubowe Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Maroku. Królewscy do turnieju przystąpią osłabieni brakiem Thibauta Courtoisa, Karima Benzemy oraz Edera Militao. Problemy zdrowotne mają też: Mendy, Vazquez i Hazard.

Marca uważa jednak, że stan zdrowia Courtoisa nie jest tak poważny. Reprezentant Belgii przeszedł badania, które nie wykazały naderwania mięśnia, co z pewnością jest bardzo dobrą wiadomością dla Królewskich.

Zdaniem hiszpańskich mediów mimo, iż Belg nie znalazł się na liście zawodników powołanych na turniej to ma szansę jeszcze dołączyć do kolegów z drużyny. Spekuluje się, że zarówno on, jak i Benzema oraz Militao mogą dolecieć do Maroka pod koniec tygodnia.

W środę Real Madryt zagra z Al Ahly w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Jeśli Królewscy awansują do finału to bardzo możliwe, że zobaczymy w nim wcześniej wspomnianą trójkę zawodników.

Początek środowego półfinału o godzinie 20:00.

