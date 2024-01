Dean Smith, trener zespołu Charlotte FC poinformował, że Kamil Jóźwiak nie weźmie udziału w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Tym samym Polak może szukać sobie już nowego klubu.

Kamil Jóźwiak znalazł się na sportowym zakręcie

Jego kariera zwolniła w ostatnim czasie

Teraz znalazł się na wylocie z ekipy Charlotte FC

To koniec

Kariera Kamila Jóźwiaka w ostatnim czasie zdecydowanie zwolniła. 25-latek znalazł się daleko poza orbitą zainteresowań selekcjonera reprezentacji Polski, choć jeszcze stosunkowo niedawno grał w jej barwach chociażby na Euro. Polak w zakończonym sezonie MLS rozegrał 33 mecze, w których zdobył cztery goli i zanotował osiem asyst. Jednak widocznie to zbyt mało, aby pozostać w ekipie Charlotte FC na kolejny sezon.

Trener zespołu Dean Smith zapowiedział, że Jóźwiak nie weźmie udziału w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. To oznacza, że Polak może szukać już nowego klubu. Wszystko przez fakt, że drużyna z MLS chce poszukać na pozycję Jóźwiaka piłkarza o innej charakterystyce. A w dodatku wychowanek Lecha swoim odejściem zwolni miejsce tzw. designated player. Już jakiś czas temu spekulowano o możliwym powrocie do Europy.

