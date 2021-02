Sobotnimi zaległymi meczami ŁKS Łódź – GKS Tychy i Widzew Łódź – Korona Kielce rozgrywki po zimowej przerwie wznowi Fortuna I liga. Większość trenerów zdecydowała się wziąć udział w krótkiej ankiecie zorganizowanej przez Goal.pl i odpowiedzieć na pięć pytań.

Na półmetku rozgrywek zdecydowanym liderem jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która wyprzedza ŁKS o 10 punktów (łodzianie rozegrali jeden mecz mniej). Oczywiście w tej dwójce trenerzy upatrują głównych faworytów do zajęcia pierwszego miejsca na koniec sezonu, choć wśród typów pojawia się jeszcze Radomiak i Miedź Legnica. Szkoleniowców podpytaliśmy także o plusy i minusy ostatniego okresu przygotowawczego, cele na wiosnę i nazwiska piłkarzy, którzy “odpalili” w sparingach.

Poniżej publikujemy ankietę z odpowiedziami trenerów, którzy wzięli udział w naszej sondzie, a także przyglądamy się rozegranym w zimie sparingom.

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

Sparingi:

Bruk-Bet – Cracovia 0:2.

Wisła Kraków – Bruk-Bet 2:1 (Roman Gergel).

Bruk-Bet – Puszcza Niepołomice 2:0 (Paweł Żyra, Piotr Wlazło).

GKS Tychy – Bruk-Bet 2:0.

Odpowiedzi Mariusza Lewandowskiego:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Na pewno to, że go dobrze przepracowaliśmy. Nie kończymy go przed spotkaniem z Zagłębiem Sosnowiec. Dla nas przygotowania trwają całą rundę i są procesem podzielonym na poszczególne etapy. Wyznaczane są terminarzem naszych spotkań. Ponadto staraliśmy jak najlepiej wprowadzić nowych zawodników do zespołu.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Do startu rundy wiosennej przygotowaliśmy się w Polsce, trenując na własnych obiektach. Podobnie jak pozostałe drużyny przebywające w kraju zmagaliśmy się z aurą i stanem boisk z

naturalną nawierzchnią. Kłopoty spowodowały, że odwołaliśmy dwa sparingi. Na pierwszy szybko znaleźliśmy zastępstwo i zmierzyliśmy się w Krakowie z Wisłą. Nie zagraliśmy ze

Stalą Rzeszów. Murawa, na której miał odbyć się mecz była mocno oblodzona. Nie chcieliśmy ryzykować.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Nie popadamy w euforię. Wiemy, że mamy wysoko zawieszoną poprzeczkę. Wszystkie zespoły będą trudnymi i wymagającymi rywalami. Każdego trzeba szanować i do rywalizacji z nimi podchodzić bardzo poważnie.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Pracujemy nad tym, żeby to zespół był liderem całości niż pojedynczych jednostek. Siła drużyny to kolektyw i wzajemna wsparcie.

Kto wygra ligę?

Ten kto zdobędzie najwięcej punktów.

ŁKS ŁÓDŹ

Sparingi:

ŁKS Łódź – FK Radnicki Nisz 0:1.

ŁKS Łódź – FK Indija 1:0 (Łukasz Sekulski).

ŁKS Łódź – FK Ołeksandrija 0:0.

ŁKS Łódź – Bałtika Kaliningrad 0:5.

1/8 finału Pucharu Polski:

ŁKS – Legia Warszawa 2:3 (Jan Sobociński, Piotr Janczukowicz).

Odpowiedzi Wojciecha Stawowego:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Przepracowanie w pełni całego planu przygotowanego na ten okres oraz transfery, których dokonaliśmy i które są w pełni trafione.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Nie mieliśmy żadnych trudności. Klub stworzył nam optymalne warunki, by się przygotować. Robiliśmy to na zielonych boiskach w Turcji, a po powrocie wszyscy mieli ten sam problem – pogodę. My mamy dobrą bazę treningową, więc w naszym przypadku trenowanie przy niskich temperaturach i opadach śniegu nie było jakimś kłopotem.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Awans do Ekstraklasy. Każdy rywal, z którym akurat będziemy grali, jest dla nas najgroźniejszy.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Nigdy nie oceniam indywidualnie piłkarzy. Wszyscy poddawani są ocenie na zasadzie: albo wszystkich chwalę, albo wszyscy ponoszą konsekwencje za zły wynik lub postawę. Nie wyróżnię nikogo, bo wszyscy pracowali bardzo sumiennie i nikt nie zasłużył na specjalną pochwałę.

Kto wygra ligę?

ŁKS.

Dwadzieścia dwa miesiące temu piłkarze ŁKS-u pokonali na zapleczu ekstraklasy GKS Tychy 2:0. W sobotę czas na kolejne starcie. #ŁKSTYC https://t.co/TYKF1yhKDr — Łódzki Klub Sportowy (@LKS_Lodz) February 18, 2021

GÓRNIK ŁĘCZNA

Sparingi:

Górnik – Stal Rzeszów 1:2 (Maciej Orłowski).

Górnik – Pogoń Siedlce 3:0 (Bartosz Śpiączka, Kamil Pajnowski, Bartłomiej Kukułowicz).

Górnik – Chełmianka Chełm 2:0 (Paweł Wojciechowski, Bartosz Śpiączka).

Górnik – Avia Świdnik 1:0 (samobójcza).

Górnik – Stal Stalowa Wola 3:0 (Bartosz Śpiączka 2, Serhij Krykun).

1/8 finału Pucharu Polski:

Arka Gdynia – Górnik 2:1 (Bartosz Śpiączka).

Odpowiedzi Kamila Kieresia:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Sukcesem jest to, co się dopiero wydarzy. Dopiero czekamy na ten sukces. Po dobrej rundzie jesiennej chcemy równie dobrze punktować wiosną.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Pogoda i stan boisk. Trudnością było odśnieżanie. Czasami musieliśmy zmieniać plany treningowe, ale mimo wszystko uważam, że dobrze przepracowaliśmy ten okres.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Rudna wiosenna jest zawsze większym wyznawaniem niż jesienna. Jedni bronią się przed spodkiem inni już mogą myśleć o walce o awans. Każdy mecz będzie trudny.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Kilku zawodników dało jasny sygnał. Jeśli mówimy o statystykach to przede wszystkim Bartek Śpiączka, który regularnie zdobywał bramki. Potwierdził swoją dobrą formę, strzelając również w meczu Pucharu Polski.

Kto wygra ligę?

Procentowo największe szanse ma Bruk-Bet, bo ma najwięcej punktów. Z mojej perspektywy była to najlepsza drużyna jesieni. Nie tylko ze wzeględu na liczbę punktów, ale też patrząc na styl. Nie jestem w stanie wskazać faworyta do awansu. Za Bruk-Betem przemawia statystyka.

Dziś na treningu został rozegrany pierwszy Turniej o Puchar Dyrektora Górnika Łęczna 😃🏆



Zwycięstwo, chwałę i splendor wywalczyła drużyna…

ZIELONYCH 💚🔝 pic.twitter.com/e1cv5DYGK9 — Górnik Łęczna (@zielono_czarni) February 12, 2021

RADOMIAK RADOM

Sparingi:

Radomiak – Stal Rzeszów 3:1 (Mateusz Radecki 2, Mateusz Bodzioch).

Radomiak – Motor Lublin 3:3 (Leandro, Meik Karwot, Mateusz Radecki).

Radomiak – Orlęta Radzyń Podlaski 5:3 (Karol Podliński 3, Alain Ebwelle, Artur Bogusz).

Stal Mielec – Radomiak 1:1 (Raphael Rossi).

Radomiak – Lechia Tomaszów Mazowiecki 4:1 (Dominik Banach, Morimakan Diane, Alain Ebwelle, Athanasios Scheidt).

Radomiak – GKS Bełchatów 0:1.

Legia II Warszawa – Radomiak 5:3 (Karol Podliński, Dominik Sokół, Marcel Szymański).

1/8 finału Pucharu Polski:

Radomiak – Lech Poznań 1:1, karne 3:4 (Mateusz Radecki).

Odpowiedzi Dariusza Banasika:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Panedmia uniemożliwiła nam wyjazd na obóz, więc jako sukces wskażę dobrą grę z Lechem w meczu o stawkę.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Treningi na sztucznej nawierzchni i temperatury na minusie.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Walka o jak najwyższe miejsce, najlepiej w czołowej dwójce. Chcemy grać o awans do Ekstraklasy. Jako największych rywali wskazałbym zespoły z pierwszych siedmiu miejsc, przede wszystkim ŁKS i Termialica, ale jeszcze bym nie przesądzał o ich awansie.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Mateusz Radecki który doszedł do pełnej dyspozycji.

Kto wygra ligę?

Zespół, który będzie równo grał i punktował. Przypuszczam, że ktoś z trójki: Termalika, ŁKS lub Radomiak.

ARKA GDYNIA

Sparingi:

Arka – Gryf Wejherowo 4:0 (Mateusz Żebrowski 3, Kamil Mazek).

Pogoń Szczecin – Arka 2:2 (Adam Deja, samobójcza).

Arka – Olimpia Elbląg 4:0 (Michał Marcjanik 2, Mateusz Żebrowski, Rafał Wolsztyński).

Arka – Chojniczanka Chojnice 4:0 (Maciej Rosołek 2, Luis Valcarce, Juliusz Letniowski).

Arka – Bytovia Bytów 2:3 (Juliusz Letniowski, Mateusz Żebrowski 62).

1/8 finału Pucharu Polski:

Arka – Górnik Łęczna 2:1 (Adam Deja, Michał Marcjanik).

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania z ankiety od trenera Dariusza Marca.

Dzień dobry w piątek! 🟡🔵👋 pic.twitter.com/ZnYnBp3Kng — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) February 19, 2021

MIEDŹ LEGNICA

Sparingi:

Ślęza Wrocław – Miedź 4:4 (Kamil Zapolnik 2, Michał Bednarski, Patryk Makuch).

Miedź – MKS Kluczbork 7:0 (Krzysztof Drzazga 2, Paweł Zieliński, Patryk Makuch, Mehdi Lehaire, Michał Bednarski, Hubert Kwolek).

Górnik Polkowice – Miedź 0:2 (Bruno Garcia, Mateusz Kaczmarek).

Miedź – Chrobry Głogów 1:0 (Krzysztof Drzazga).

Puszcza Niepołomice – Miedź 0:1 (Damian Tront).

Miedź – KKS Kalisz 1:0 (Piotr Azikiewicz).

Miedź – Odra Opole 2:2 (Patryk Makuch, Bruno Garcia).

Odpowiedzi Jarosława Skrobacza:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

W drużynie nie ma urazów. Zrealizowaliśmy wszystko zgodnie z planem.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Podejrzewam, że tak jak wszystkie zespoły, niesprzyjające warunki pogodowe.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Podobny cel jak my, czyli zagwarantowanie sobie miejsca w pierwszej szóstce, ma jeszcze przynajmniej dziesięć zespołów.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Aż się boję odpowiadać, bo zwykle ci, którzy rewelacyjnie grają w sparingach, gorzej radzą sobie w meczach mistrzowskich.

Kto wygra ligę?

Miedź Legnica.

Też dołożyliśmy swoją cegiełkę 🏗️⚽️ pic.twitter.com/Z8PgRQf8yC — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) February 18, 2021

GKS TYCHY

Sparingi:

GKS – Fotbal Trinec 5:1 (Szymon Lewicki, Łukasz Grzeszczyk, Damian Nowak, Kacper Piątek, Jakub Piątek).

GKS – GKS Katowice 0:1.

GKS – Ruch Chorzów 2:1 (Szymon Lewicki, Bartosz Biel).

MSK Żilina – GKS 3:2 (Bartosz Biel 2).

GKS – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:0 (Sebastian Steblecki, Damian Nowak).

GKS – Puszcza Niepołomice 1:3 (Bartosz Szeliga).

GKS – Pniówek Pawłowice 3:3 (Sebastian Steblecki, Kamil Kargulewicz, Damian Nowak).

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania z ankiety od trenera Artura Derbina.

ODRA OPOLE

Sparingi:

Polonia Bytom – Odra 2:3 (Adam Żak, Maciej Wróbel, Łukasz Winiarczyk).

Odra – Puszcza Niepołomice 1:2 (Mateusz Gancarczyk).

Odra – KKS Kalisz 3:3 (Michał Surzyn, Adam Żak, Marcel Sluga).

Odra – GKS Katowice 3:2 (Szymon Drewniak, Adam Żak, samobójcza).

Ślęza Wrocław – Odra 2:1 (Dawid Kort).

Miedź Legnica – Odra 2:2 (Konrad Nowak, Adam Żak).

Odpowiedzi Dietmara Brehmera:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Okres przygotowawczy to czas przygotowań do meczów ligowych, dlatego nie dzielę go na sukcesy ani porażki. Czas ten został przez nas dobrze przepracowany.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Mieliśmy jedynie problemy z odpowiednio przygotowanym boiskiem, a spowodowane to było ekstremalną pogodą.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Naszym celem jest walka o miejsce barażowe, a największym rywalem jest każda drużyna Fortuna I Ligi.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

W sparingach duży nacisk położyliśmy na rozwój młodych piłkarzy i wprowadzanie ich do zespołu. Tymi zawodnikami byli: Maciej Wróbel, Marcel Sluga, Błażej Sapielak, Antoni Klimek i Michał Surzyn.

Kto wygra ligę?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Poznaliśmy termin pierwszego ligowego meczu niebiesko-czerwonych w 2021 r. 📆

W ramach 18. serii spotkań @_1liga_ zagramy na wyjeździe z @LKS_Lodz w sobotę 27 lutego o godz. 12:40. 🕛



Transmisję z tego spotkania przeprowadzi telewizja @polsatsport 📺 pic.twitter.com/ldGD4tSOOP — Odra Opole (@ODRAOPOLEpl) February 12, 2021

PUSZCZA NIEPOŁOMICE

Sparingi:

Cracovia – Puszcza 3:1 (Łukasz Dynel).

Odra Opole – Puszcza 1:2 (Michał Rakoczy, Jakub Bartosz).

Sandecja Nowy Sącz – Puszcza 1:3 (Jakub Bartosz, Hubert Tomalski, Jewhen Radionow).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Puszcza 2:0.

Puszcza – Miedź Legnica 0:1.

1/8 finału Pucharu Polski:

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk 3:1 (Hubert Tomalski, Erik Cikos, samobójcza).

Odpowiedzi Tomasza Tułacza:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Zdrowie zawodników. Uniknęliśmy urazów, czy też poważnych kontuzji. Cieszę się także, że poradziliśmy sobie z modyfikacją planu treningowego ze względu na zimę, jak u nas zapanowała.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Tak, jak wspomniałem wcześniej, najtrudniejszym zadaniem było zmodyfikowanie naszych planów treningowych. Na szczęście i z tym sobie poradziliśmy.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Nie ma jednego rywala, to wszystkie kluby, które rywalizują z nami w Fortuna 1 Lidze. Głównym celem jest zajść jak najdalej w Pucharze Polski, a w lidze zająć jeszcze wyższe miejsce niż przed rokiem i załapać się do baraży. Chcemy grać w każdym meczu tak, jak pracujemy na treningach i żeby gra sprawiała nam satysfakcję i korzystne wyniki.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Jestem zadowolony ze wszystkich zawodników. Przede wszystkim muszę pochwalić moich zawodników za mecz z Lechią. Pokazał nam, że to, nad czym pracowaliśmy w zimie przynosi efekty.

Kto wygra ligę?

Na ten moment to wróżenie z fusów, choć przewaga punktowa daję przewagę Termalice. Nie skreśleń jednak nikogo. ŁKS, Radomiak, Górnik Łęczna, czy Arka na pewno zaatakują. Chcę, żeby to jednak Puszcza była tym języczkiem uwagi tej ligi. Jeżeli to się nie uda, to będziemy realizować nasze inne cele.

Cenne zwycięstwo "Żubrów" na wagę ćwierćfinału @PZPNPuchar! — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) February 12, 2021

CHROBRY GŁOGÓW

Sparingi:

Chrobry – Górnik Polkowice 2:1 (Dominik Piła, Mikołaj Lebedyński).

Chrobry – Miedź II Legnica 3:0 (Kamil Juraszek, Mikołaj Lebedyński, Robert Mandrysz).

Chrobry – KKS Kalisz 1:1 (Bartosz Waleńcik).

Chrobry – Śląsk II Wrocław 1:2 (Mateusz Machaj).

Odpowiedzi Ivana Djurdjevicia:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne i spędzając w związku z tym dużo czasu na sztucznej murawie, ważna była jak najmniejsza liczba urazów i wkomponowanie nowych zawodników, żeby zbudować zespół. Nasze założenia z meczu na mecz wyglądają coraz lepiej. Ze zdrowiem też było OK.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Warunki atmosferyczne mają duży wpływ na organizację pracy, jakość boisk i zajęć. Jeszcze nie weszliśmy na naturalne boisko, dlatego naszym celem jest zrobić to jak najszybciej. Oby więc pogoda dopisywała.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Jesteśmy klubem, który funkcjonuje w taki sposób, że nie będzie mówić głośno i w tym sezonie po prostu chcemy skończyć jak najwyżej. Mamy swoje ambicje, ale coraz lepszej dyspozycji i rozwoju potencjału u naszych zawodników szukamy poprzez pokorę i codzienną pracę. To ma się przełożyć na resztę.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

O tym, czy ktoś “odpali”, będziemy mogli mówić w lidze. Mateusz Machaj po długiej kontuzji szuka swojej optymalnej dyspozycji i to widać, że ona nadchodzi. Są nowi zawodnicy, którzy chcą się wkomponować w drużynę, ale reszta na pewno nie odpuści. Każdy szuka swojej jakości.

Kto wygra ligę?

Myślę, że Termalica. Ma najlepszy skład.

❄ Na #WS3 jeszcze gruba warstwa śniegu. Zostawiamy na pamiątkę, bo długo może nie wrócić. Liga coraz bliżej 🔥 pic.twitter.com/3prU9o1ec0 — Chrobry Głogów (@ChrobryGlogowSA) February 15, 2021

KORONA KIELCE

Sparingi:

Korona – Zagłębie Sosnowiec 1:0 (Paweł Łysiak).

Korona – Spartak-2 Moskwa 1:1 (Emile Thiakane).

Korona – FC Prishtina 0:3.

Korona – FK Atyrau 1:2 (Jacek Podgórski).

Korona – GKS Katowice 1:0 (Marko Pervan).

Odpowiedzi Macieja Bartoszka:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Z każdym meczem sparingowym, kiedy nasza praca jest poddawana weryfikacji, zespół notował odpowiedni progres – w organizacji gry, funkcjonowaniu poszczególnych formacji, ale również zauważyłem progres poszczególnych zawodników. To bardzo duży plus. Ze sztabem wykonaliśmy sporo pracy. Cała kadra podniosła mocno swoje parametry wydolnościowe. Chciałbym zwrócić uwagę na pracę trenera Dutkiewicza. Dużą wartością dodaną jest zmiana systemu gry i to, że zespół w tak krótkim czasie zaczął realizować założenia z tego wynikające. To bardzo pozytywny prognostyk i odzwierciedlenie wykonanej pracy. W zeszłej rundzie zespół grał systemem 4-2-3-1 i 4-4-2, teraz dołożyliśmy do tego jeszcze jeden system.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Minusem była pogoda i to, że w pewnym sensie zima nas zaskoczyła, ale dzięki wsparciu naszego sponsora udało się zareagować błyskawicznie i wyjechać na zagraniczny obóz. To bardzo pozytywnie wpłynęło na przebieg tych przygotowań.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Budujemy nową Koronę, nową drużynę. To proces, ale te działania są widoczne. Widać jakość zespołu, jeśli to przełoży się na boisko, jestem spokojny, że zdobędziemy pierwszą szóstkę. Taki sobie postawiliśmy cel.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Zespół jest silniejszy kadrowo i to nie podlega dyskusji. Wszystko zweryfikuje boisko.

Rafał Grzelak odchodzi z Korony Kielce. Grzelu, dziękujemy za wszystko, życzymy Ci dużo zdrowia oraz wszystkiego, co najlepsze! Powodzenia 🟡🔴

Więcej: https://t.co/Hi4e5RvKeB pic.twitter.com/yFfrJ7hrjq — Korona Kielce (@Korona_Kielce) February 17, 2021

STOMIL OLSZTYN

Sparingi:

Huragan Morąg – Stomil 2:6 (Dawid Gruchała-Węsierski, Damian Sierant, Hubert Szramka, Jakub Tecław, Adrian Szczutowski, Jakub Mosakowski).

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Stomil 1:4 (Maciej Spychała, Adrian Szczutowski, Koki Hinokio, Sam van Huffel).

Legia Warszawa – Stomil 3:1 (Wojciech Łuczak).

Wisła Puławy – Stomil 4:2 (Grzegorz Kuświk, Maciej Spychała).

Sokół Ostróda – Stomil 1:1 (Adrian Szczutowski).

Odpowiedzi Adama Majewskiego:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Brak kontuzji, optymalnie wykorzystany okres przygotowawczy.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Zima, w związku z tym brak dobrze przygotowanych boisk.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Jak najwyższe miejsce w lidze i w Pro Junior System.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Jurich Carolina, któremu zmieniliśmy pozycje na boisku, i Rafał Remisz, który wraca po wielomiesięcznej przerwie.

Kto wygra ligę?

Termalica z racji, ze ma dużą przewagę punktową, ale inne zespoły też będą naciskały.

Fotorelacja 📸 Pawła Piekutowskiego ze ⚪🔵 sparingu z Sokołem Ostróda



➡https://t.co/1fAqIUcK51 pic.twitter.com/tTqSImCgES — Stomil Olsztyn SA (@StomilOlsztynSA) February 12, 2021

WIDZEW ŁÓDŹ

Sparingi:

Widzew – Elana Toruń 1:2 (Bartłomiej Poczobut).

Widzew – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:1 (Mateusz Możdżeń, Karol Czubak, Paweł Tomczyk).

Warta Poznań – Widzew 3:1 (Paweł Tomczyk).

Widzew – Polonia Warszawa 2:1 (Michael Ameyaw, Przemysław Kita).

Widzew – Sokół Aleksandrów Łódzki 2:0 (Karol Czubak, Krystian Nowak).

Zagłębie Sosnowiec – Widzew 1:0.

Widzew – Akron Togliatti 1:1 (Paweł Tomczyk).

Widzew – Inhułeć Petrowe 1:3 (Caique).

Widzew – Turan Turkystan 3:2 (Paweł Tomczyk 2, Dominik Kun).

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania z ankiety od trenera Enkeleida Dobiego.

Nie ma miejsca jak dom. 82 dni temu byliśmy tu ostatni raz. #SerceŁodzi pic.twitter.com/WTNp5wam1T — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) February 19, 2021

GKS JASTRZĘBIE

Sparingi:

GKS – Pniówek Pawłowice 4:1 (Farid Ali, Dominik Kulawiak, Marek Mróz, Jakub Apolinarski).

Hutnik Kraków – GKS 3:1 (Daniel Rumin).

MSK Żilina – GKS 5:0.

Polonia Warszawa – GKS 1:1 (Jarosław Baranśkyj).

Legionovia Legionowo – GKS 1:1 (Daniel Szczepan).

Legia II Warszawa – GKS 3:4 (Daniel Feruga 2, Aleksander Komor, Daniel Szczepan).

Wigry Suwałki – GKS 3:2 (Daniel Feruga, Daniel Rumin).

GKS – Skra Częstochowa 1:1 (Daniel Rumin).

Odpowiedzi Pawła Ściebury:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Największy plus okresu przygotowawczego to fakt że przy tych obciążeniach i warunkach nikt nie złapał kontuzji i praca została wykonana.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Największy problem podczas okresu przygotowawczego to warunki pogodowe i baza do treningu, zmrożone boiska treningowe ze sztuczna murawa.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Gra w każdym kolejnym meczu o trzy punkty oraz szybkie i spokojne utrzymanie.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Nikt specjalnie nie wystrzelił z forma w trakcie okresu przygotowawczego. O sile naszego zespołu stanowi zgrany kolektyw nie indywidualności.

Kto wygra ligę?

ŁKS Łódź.

GKS BEŁCHATÓW

Sparingi:

GKS – Skra Częstochowa 2:2 (Maciej Mas, Maciej Koziara).

GKS – Lechia Tomaszów Mazowiecki 2:1 (Maciej Mas, Patryk Winsztal).

GKS – Warta Sieradz 4:0 (Szymon Łapiński, Maciej Mas, Patryk Winsztal 2).

GKS – RKS Radomsko 1:4 (testowany).

GKS – GKS II Bełchatów 4:1 (testowany 2, Dawid Flaszka, Kajetan Kunka).

GKS – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:0.

Radomiak Radom – GKS 0:1 (Szymon Łapiński).

Odpowiedzi Marcina Węglewskiego:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Najważniejsze, że żaden z zawodników nie odniósł poważniejszego urazu, dzięki czemu każdy miał możliwość zrealizować cykl przygotowawczy.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Problemy sprawiała zimowa aura, która zmusiła nas w nielicznych przypadkach do zmiany przeprowadzenia jednostki treningowej z boiska na siłownię. Do tego dwa sparingi odbyły się w trudnych, śnieżnych warunkach.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Celem drużyny jest oczywiście utrzymanie, a wszystko, co uda się wywalczyć ponad spokój, będzie dużym sukcesem całego klubu. Nie osądzę teraz, kto będzie najpoważniejszym rywalem, bo przed nami aż 17 kolejek i każdy mecz, każdy punkt będzie kogoś przybliżał do utrzymania.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

W trakcie przygotowań w pierwszej grupie sparingów skupialiśmy się na tym, żeby każdy z zawodników rozegrał określoną liczbę minut. W kolejnych meczach pracowaliśmy nad organizacją gry w obronie i ataku. Widać, że zespół się “dociera” i że kolejna wymiana kadry powoli nabiera kształtu a rywalizacja na każdej pozycji sprawia, że nasi zawodnicy robią indywidualny progres.

Kto wygra ligę?

Przed startem rundy wiosennej Bruk-Bet Termalica ma dziesięciopunktową przewagę, więc stawia to ten zespół w uprzywilejowanej sytuacji i powoduje, że jest głównym kandydatem do zwycięstwa w Fortuna I Lidze. Z drugiej strony aż osiem zespołów ma szansę na wywalczenie awansu do PKO Ekstraklasy.

🗓 Dziewięć meczów na Stadionie Miejskim w @Belchatow, z czego większość w soboty. Przedstawiamy harmonogram domowych spotkań GKS w @_1liga_ w rundzie wiosennej ⤵️

🔗 https://t.co/xaHrsHsapK pic.twitter.com/ixfTU1PEHM — GKS Bełchatów (@GKSBelchatow_) February 18, 2021

SANDECJA NOWY SĄCZ

Sparingi:

Sandecja – Podhale Nowy Targ 4:0 (Rafael Victor 2, Rubio, Kamil Ogorzały).

Sandecja – Sokół Sieniawa 2:0 (testowany, Rubio).

Sandecja – Puszcza Niepołomice 1:3 (Rafael Victor).

Sandecja – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:1 (Rafael Victor).

Sandecja – Stal Rzeszów 2:1 (Rafael Victor, Damian Chmiel).

Stal Stalowa Wola – Sandecja 2:3 (Damir Šovšić, Damian Chmiel, Maciej Małkowski).

KS Wiązownica – Sandecja 1:3 (Rafael Victor, Rubio, Maciej Małkowski).

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania z ankiety od trenera Dariusza Dudka.

Galeria zdjęć z meczu ⚽ sparingowego, w którym rywalem 🤼 była @StalPsa. Po więcej zapraszamy na 📸 https://t.co/27J2tW3xpk



fot. Adrian Maraś ⬇ pic.twitter.com/AxjuQwQCuR — Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) February 15, 2021

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC

Sparingi:

Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków 2:2 (Patrik Misak, Goncalo Gregorio).

Zagłębie – Widzew Łódź 1:0 (Mateusz Machała).

Ruch Chorzów – Zagłębie 0:2 (Goncalo Gregorio, samobójcza).

Hutnik Kraków – Zagłębie 0:2 (Szymon Sobczak, Patryk Małecki).

Zagłębie – Garbarnia Kraków 0:0.

Odpowiedzi Kazimierza Moskala:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

To, że udało nam się uniknąć poważniejszych urazów u zawodników.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Problemy z boiskiem treningowym. Treningi tylko na sztucznej murawie.

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Celem jest utrzymanie.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Nie widzę takiego “wyjątkowego” zawodnika.

Kto wygra ligę?

ŁKS Łódź.

Pozostaje mieć nadzieję, że runda wiosenna będzie dużo lepsza w wykonaniu naszych napastników.

👉 https://t.co/WvkPDMFvbJ pic.twitter.com/nVc5lHC7xF — 100% Zagłębie Sosnowiec (@100Zaglebie) February 16, 2021

RESOVIA

Sparingi:

Resovia – Hutnik Kraków 3:0 (Bartłomiej Wasiluk, Konrad Domoń, Szymon Feret).

Resovia – Siarka Tarnobrzeg 2:0 (Bartłomiej Kiełbasa, Konrad Domoń).

Resovia – Wieczysta Kraków 2:0 (Bartosz Jaroch, Przemysław Zdybowicz).

Resovia – Korona Rzeszów 3:2 (Maksymilian Hebel, Oliver Podhorin, samobójcza).

Motor Lublin – Resovia 3:1 (Jakub Wróbel).

Resovia – Sokół Sieniawa 5:1 (Jakub Wróbel 3, Rafał Mikulec, Radosław Adamski).

Resovia – KS Wiązownica 2:3 (Cezary Demianiuk, Maksymilian Hebel).

Odpowiedzi Radosława Mroczkowskiego:

Co jest dla Pana największym sukcesem okresu przygotowawczego?

Brak większych problemów zdrowotnych zawodników.

Jakie trudności mieliście podczas okresu przygotowawczego?

Z pewnością baza treningowa…

Jaki jest główny cel klubu i kto będzie największym rywalem na waszej drodze?

Zachować ligowy byt. Główny rywal ŁKS (śmiech). A tak na poważnie wszyscy, którzy są w naszym zasięgu punktowym.

Czy któryś z Pana piłkarzy szczególnie mocno “odpalił” w sparingach?

Niestety nie.

Kto wygra ligę?

ŁKS, tak mi się wydaje.