Reprezentacja Włoch jest postrzegana za jednego z głównych kandydatów do wygrania Euro 2020. Tymczasem ostatnio prezydent Włoskiej Federacji Piłkarskiej dał do zrozumienia, że bliski parafowania nowej umowy jest Roberto Mancini. Taki stan rzeczy miałby zatrzymać aktualnego opiekuna Squadra Azzurra do 2026 roku.

Reprezentacja Włoch z Mancinim do 2026 roku

Reprezentacja Włoch w trakcie zbliżających się Mistrzostw Europy rywalizować będzie w grupie z: Turcją, Walią i Szwajcarią. Pierwszy mecz na turnieju Squadra Azzurra rozegra już 11 czerwoną, mierząc się z zespołem Hakana Calhanoglu

Przypomnijmy, że obecna umowa Manciniego z Włoską Federacją Piłkarską obowiązuje tylko do końca roku, ale jak się okazuje, nowy kontrakt jest bliska parafowania.

– Brakuje tylko kilku szczegółów, abyśmy mogli ogłosić przedłużenie umowy z Roberto Mancinim – powiedział Gabriele Gravina w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Jego pracy nie można ot tak przerwać. Trzeba ją kontynuować i docenić – przekonywał sternik włoskiej centrali.

Mancini jak dotąd prowadził włoską ekipę w 28 meczach, w których zaliczył 19 zwycięstw, siedem remisów i dwie porażki.

Reprezentacja Włoch już 24 maja zaczyna zgrupowanie w Coverciano przed startem Mistrzostw Europy. Warte podkreślenia jest to, że we włoskiej ekipie podobnie zresztą, jak u innych uczestników imprezy, według najnowszych ustaleń znajdzie się ostatecznie 26 piłkarzy na Euro. Selekcjoner Squadra Azzurra nie ukrywa, że jego celem jest wygranie całego turnieju. Odnotujmy, że Włosi wygrali Mistrzostwa Europy tylko raz w historii, co miało miejsce w 1968 roku.

