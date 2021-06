Reprezentacja Polski udział w Euro 2020 zakończyła już na fazie grupowej. Kolejną szansę występu w Mistrzostwach Europy może mieć w 2024 roku, na kiedy zaplanowany został kolejny turniej finałowy. Gdzie i kiedy odbędzie się Euro 2024?

Kolejne mistrzostwa Europy rozegrane zostaną w 2024 roku

Organizatorem Euro 2024 będą Niemcy

Mecze Mistrzostw Europy w 2024 roku rozgrywane będą na dziesięciu niemieckich stadionach

Kiedy i gdzie kolejne Euro?

Choć do Euro 2024 pozostało jeszcze dużo czasu znamy już dokładny jego termin oraz miejsce kolejnego turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Turniej, w którym po raz kolejny udział wezmą 24 reprezentacje, odbędzie się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 w Niemczech. Podobnie jak podczas Euro 2020 rozegranych w jego trakcie zostanie 55 spotkań, a w fazie grupowej drużyny będą podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Zasady awansu do fazy pucharowej również będą takie same.

W turnieju finałowym udział zagwarantowany ma gospodarz turnieju – reprezentacja Niemiec. O pozostałe 23 miejsca reprezentacje zrzeszone w UEFA zespoły będą rywalizować w eliminacjach, których faza grupowa odbędzie się od marca do listopada 2023 roku. Ostatnich finalistów poznamy dopiero w marcu 2024 roku, kiedy odbędą się baraże połączone z rywalizacją w Lidze Narodów. Skład grup eliminacyjnych zostanie wyłoniony w drodze losowania, które w grudniu 2022 roku odbędzie się w Hamburgu.

Euro 2024 – organizator

Mistrzostwa Europy w 2024 roku zagoszczą tylko w jednym kraju. Ich organizatorem zostały Niemcy, którym UEFA organizację przyznała we wrześniu 2018 roku. Rywalem naszych zachodni sąsiadów w walce o prawo do organizacji turnieju była Turcja.

Euro 2024 będzie trzecim turniejem finałowym Mistrzostw Europy, który będzie gościł na niemieckich boiskach. W 1988 roku mistrzostwa rozegrane zostały w RFN, natomiast podczas Euro 2020 cztery mecze zaplanowano w Monachium.

Gdzie odbędzie się Euro 2024 – miasta

Mecze Euro 2024 rozegrane zostaną w dziesięciu niemieckich miastach. Obiekty na których rozegrane są bardzo dobrze znane kibicom na całym świecie. Aż na dziewięciu z nich rozgrywane były mecze Mistrzostw Świata w 2006 roku.

miasto stadion pojemność Berlin Stadion Olimpijski 74 461 Dortmund Signal Iduna Park 65 849 Duesseldorf Merkur Spiel-Arena 51 031 Frankfurt Deutsche Bank Park 48 387 Gelsenkirchen Veltins-Arena 54 740 Hamburg Volksparkstadion 52 245 Kolonia RheinEnergieStadion 49 827 Lipsk Red Bull Arena 42 959 Monachium Allianz Arena 70 076 Stuttgart Mercedes-Benz Arena 54 697

Co ile lat organizowane jest Euro?

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej organizowane są co cztery lata, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa, która wybuchła w ubiegłym roku, UEFA podjęła decyzję o przełożeniu Euro 2020 o rok. Tym samym turniej został zorganizowany w 2021, pięć lat po ostatnim Euro na francuskich boiskach. Teraz przerwa między turniejami będzie krótsza, bowiem kolejne mistrzostwa rozegrane zostaną już w 2024 roku w Niemczech.