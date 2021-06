W pierwszym niedzielnym spotkaniu 1/8 finału Euro 2020 reprezentacja Holandii zmierzy się z Czechami. Spotkanie, które rozegrane zostanie na Puskas Arena w Budapeszcie będzie 21. pojedynkiem obu drużyn w historii.

Mecz 1/8 finału Euro 2020: Holandia – Czechy rozegrany zostanie 27 czerwca (niedziela) o godzinie 18:00

Do tej pory obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą 20 razy

Bilans dotychczasowych spotkań jest korzystny dla czeskiego zespołu

Reprezentacja Holandii do niedzielnego spotkania w Budapeszcie przystąpi w roli faworyta. Drużyna Franka de Boera w fazie grupowej odniosła komplet trzech zwycięstw i dobrą serię będzie chciała podtrzymać także przeciwko Czechom. Dla Holendrów będzie również okazja do poprawienia niekorzystnego dla nich bilansu dotychczasowych pojedynków z tym rywalem.

Holandia – Czechy: bilans meczów

Biorąc pod uwagę również spotkania z udziałem Czechosłowacji, obie drużyny mierzyły się do tej pory 20 razy. Bilans dotychczasowych konfrontacji jest bardzo korzystny dla czeskiego zespołu, który ma na koncie 11 zwycięstw. Pomarańczowi z wygranej w tych spotkaniach cieszyli się tylko pięciokrotnie, a cztery pojedynki zakończyły się remisem.

Warto również dodać, że ostatnie dwa mecze zakończyły się wygranymi Czech. Miało to miejsce w ramach eliminacji do Euro 2006 – 2:1 w Pradze i 3:2 w Amsterdamie. Holendrzy ostatnie zwycięstwa odniosły w 2004 i 2005 roku, w meczach rozgrywanych w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Holandia – Czechy: wyniki ostatnich spotkań

13.10.2015 el. EURO Holandia 2:3 Czechy 09.09.2014 el. EURO Czechy 2:1 Holandia 08.10.2005 el. MŚ Czechy 0:2 Holandia 08.09.2004 el. MŚ Holandia 2:0 Czechy 19.06.2004 Euro 2004 Czechy 3:2 Holandia 10.09.2003 el. EURO Czechy 3:1 Holandia 29.03.2003 el. EURO Holandia 1:1 Czechy 11.06.2000 Euro 2000 Holandia 1:0 Czechy 13.11.1999 Towarzyski Holandia 1:1 Czechy

Kiedy mecz Holandia – Czechy?

Mecz Holandia – Czechy rozegrany zostanie 27 czerwca (niedziela) o godzinie 18:00 na Puskas Arena w Budapeszcie. Spotkanie to wyłoni kolejnego ćwierćfinalistę Euro 2020. W niedzielę rozegrany zostanie również inny mecz 1/8 finału, w którym o godzinie 21:00 zmierzą się reprezentacje Belgii i Portugalii.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin