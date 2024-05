SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek nie przekreśla szans Polaków na Euro 2024

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Do pierwszego meczu turnieju pozostały tylko 23 dni, a więc jest to dobry czas na podzielenie się swoimi przewidywaniami. W rozmowie z WP SportoweFakty głos na temat reprezentacji Polski zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN i znakomity piłkarz nie przekreśla szansa Biało-czerwonych.

– Na pewno Francji trzeba się trochę bać. Wiadomo, jak ogromny mają potencjał, choć to będzie dopiero trzeci mecz, do tego czasu sporo się może wyjaśnić. Natomiast to nie jest tak, że stoimy nad grobem, że nie mamy żadnych szans. Przy dobrych wiatrach i odpowiedniej organizacji możemy z Holandią i Austrią powalczyć – powiedział Boniek w niedawno opublikowanym wywiadzie.

Polacy w grupie zagrają z wymienionymi wyżej rywalami, a więc z Austrią, Holandią i Francją. Na pewno nie będzie to łatwe zadanie dla drużyny Michała Probierza, co potwierdza fakt, że spośród tych ekip reprezentacja Polski jest sklasyfikowana najniżej w rankingu FIFA.

Pierwszy mecz na Euro 2024 Biało-czerwoni zagrają z Holandią i odbędzie się on 16 czerwca. Kolejne spotkanie z Austrią zaplanowano na 21 czerwca, zaś kończące fazę grupową starcie z Francuzami ustalono na 25 czerwca. Przypominamy, że na naszej stronie możesz sprawdzić, jak prezentuje się pełny terminarz Euro 2024 z podziałem na grupy.

Czytaj dalej: Real Madryt wybrał idealnego następcę Toniego Kroosa