Yamal odpowiedział Francuzowi. Odgryzł mu się po meczu!

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zareagował na słowa Rabiota

Francuskie media przed meczem z Hiszpanią skupiały się na osobie Lamine Yamala. Szukano sposobu, jak zatrzymać fenomenalnego 16-latka. Dość głośnej wypowiedzi udzielił Adrien Rabiot, który otwarcie przyznał, że skrzydłowy musi poradzić sobie na boisku lepiej, jeśli chce wywalczyć ze swoją drużyną awans do finału. Potraktowano to jako szpilkę wymierzoną we wschodzącą gwiazdę Barcelony. Yamal odebrał słowa Rabiota personalnie, co można było wywnioskować chociażby po jego publikacji w mediach społecznościowych.

Yamal odpowiedział Rabiotowi w najlepszy możliwy sposób. Jego wspaniała bramka dała Hiszpanii cenne wyrównanie, zaś kilka minut później gola na wagę prowadzenia, a w konsekwencji zwycięstwa i awansu zdobył Dani Olmo. 16-latek z Barcelony został natomiast uznany najlepszym piłkarzem półfinałowego spotkania Hiszpania – Francja.

Skrzydłowy pokazał, że nie zapomniał o słowach Rabiota również po końcowym gwizdku. Po meczu zwrócił się do kamery i odgryzł się francuskiemu pomocnikowi. “Mów teraz, mów teraz” – wypalił.

🚨- Lamine Yamal to the camera: “Speak now, Speak now!" pic.twitter.com/7vywsVVkw4 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 9, 2024

Yamal zdobył przeciwko Francji swoją pierwszą bramkę na Euro 2024. Stał się tym samym najmłodszym strzelcem w historii turniejów międzynarodowych. Hiszpania w środę pozna swojego rywala w finale. Wyłoni go mecz między Holandią a Anglią.