We wtorek swoje zmagania w pierwszej fazie EURO 2024 zakończy grupa C i D. O godzinie 18:00 odbędą się spotkania Polski z Francją, a także Holandii z Austrią. Natomiast wieczorem obejrzymy starcia Anglii ze Słowenią oraz Danii z Serbią.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański oraz Kylian Mbappe

Francja – Polska 1:0

W Dortmundzie swoje ostatnie spotkanie na EURO 2024 rozgrywała reprezentacja Polski. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych była Francja. W pierwszej odsłonie obejrzeliśmy wyrównane widowisko. Choć to Trójkolorowi częściej dochodzili do głosu. Jednak między słupkami mieliśmy znakomicie dysponowanego Łukasza Skorupskiego, który raz po raz popisywał się doskonałymi interwencjami. W 55. minucie przydarzył nam się pierwszy błąd, który dał rzut karny Francuzom. Jedenastkę finalnie na gola zamienił Kylian Mbappe. W 79. minucie swój rzut karny otrzymali również Polacy. Robert Lewandowski zmarnował pierwszą próbę, ale Mike Maignan w momencie interwencji opuścił linię bramkową. W drugim podejściu kapitan Biało-Czerwonych pokonał już bramkarza Milanu. Więcej trafień w Dortmundzie nie obejrzeliśmy. Reprezentacja Polski w swoim ostatnim meczu na Mistrzostwach Europy zdołała urwać remis wicemistrzom świata.

Holandia – Austria 2:3

Mecz na Olympiastadion w Berlinie wyśmienicie rozpoczął się dla Austriaków, którzy już w 6. minucie objęli prowadzenie nad Holandią. Samobójczego gola strzelił Donyell Malen, który w kuriozalny sposób wpakował piłkę do własnej bramki. Wydawało się, że z biegiem czasu “Oranje” przejmą inicjatywę, ale to piłkarze Ralfa Rangnicka byli stroną bardziej dominującą. Druga odsłona wyśmienicie rozpoczęła się dla drużyny Ronalda Koemana, którzy za sprawą Cody’ego Gakpo doprowadzili do wyrównania. Radość Holendrów długo nie trwała, bowiem już kilkanaście później po golu Romano Schmidta ponownie Austriacy wyszli na prowadzenie. To nie koniec było emocji w stolicy Niemiec. W 79. minucie Memphis Depay doprowadził do wyrównania, ale już niecałe 120 sekund później piłkarze Ralfa Rangnicka odpowiedzieli za sprawą Marcela Sabitzera. Finalnie był to ostatni gol w tej rywalizacji. Austria zdołała pokonać Holandię 3:2.

Pozostałe wtorkowe spotkania (25.06):

