Bez emocji w Monachium. Dania ze zwycięskim remisem

Reprezentacja Danii we wtorkowy wieczór podejmowała Serbię. Mecz w Monachium finalnie zakończył się bezbramkowym remisem. Tym samym to Skandynawowie awansowali do 1/8 finału EURO 2024, a piłkarze Dragana Stojkovicia pożegnali się z turniejem.

Mecz Dania – Serbia nie spełnił oczekiwań

We wtorkowy wieczór swoje zmagania w fazie grupowej EURO 2024 kończyły reprezentacje Danii oraz Serbii. Przed pierwszym gwizdkiem w lepszej sytuacji byli Skandynawowie. To oni bowiem mieli na swoim koncie więcej punktów i do awansu do 1/8 finału wystarczał im remis. Podopieczni Dragana Stojkovicia natomiast musieli patrzeć wyłącznie na siebie, ponieważ wygrana dawała im wyjście z grupy.

Pierwsza odsłona rywalizacji w Monachium stała na niskim poziomie. Zarówno Duńczycy jak i Serbowie nie błyszczeli w akcjach ofensywnych. Tego dnia obie defensywy były dobrze dysponowane, więc tym bardziej napastnicy mieli trudniejsze zadanie. Finalnie drużyny na przerwę schodziły z bezbramkowym rezultatem, a przy zejściu do szatni pożegnały je potworne gwizdy.

Druga połowa miała przynieść więcej emocji, a przede wszystkim gole. Jednak boiskowi aktorzy zawiedli. W końcówce rywalizacji Serbowie ruszyli do ataku, ale nie byli w stanie skruszyć muru obronnego Duńczyków. Tym samym mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Podział punktów okazał się szczęśliwy dla piłkarzy Kaspera Hjulmanda. To oni zakwalifikowali się do 1/8 finału EURO 2024.

Dania – Serbia 0:0

