We wtorek swoje zmagania w pierwszej fazie EURO 2024 zakończy grupa D. W jednym ze spotkań reprezentacja Holandii mierzyła się z Austrią. Przed pierwszym gwizdkiem w lepszej sytuacji byli „Oranje”, którzy po dwóch meczach mieli więcej zgromadzonych punktów, niż ich rywale. Natomiast piłkarze Ralfa Rangnicka w przypadku wygranej i wpadki Francji w meczu przeciwko Polsce kończyliby fazę grupową na pozycji lidera.

Spotkanie rozgrywane na Olympiastadion w Berlinie wyśmienicie rozpoczęło się dla Austrii, która już w 6. minucie wyszła na prowadzenie. Piłkarze Ralfa Rangnicka przeprowadzili zespołową akcję, po której Alexander Prass znalazł się niepilnowany na lewej flance. Defensor zagrał piłkę w polu karnym, ale tam dopadł do niej Donyell Malen. Holender jednak niefortunnie interweniował i wpakował futbolówkę do własnej bramki. W kolejnych minutach pierwszej odsłony wydawało się, że to „Oranje” dojdą do głosu, ale to właśnie Austriacy częściej zagrażali holenderskiej bramce.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego ciosu Holendrów. W 47. minucie Xavi Simons znalazł dobrze ustawionego Cody’ego Gakpo. Gracz Liverpoolu precyzyjnym uderzeniem pokonał Patricka Pentza i tym samym doprowadził do wyrównania.

Holendrzy wyrównują w meczu z Austriakami i obejmują wirtualne prowadzenie w grupie D!



🔴📲 Oglądaj #NEDAUT ▶️ https://t.co/qldaU830Ri pic.twitter.com/DBBxkvkTdL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2024

“Oranje” długo nie cieszyli się z remisu, bowiem już kilkanaście minut później ponownie Austriacy wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Romano Schmid, który zamienił na gola podanie Floriana Grillitscha.

W 79. minucie Memphis Depay uszczęśliwił holenderskich kibiców. Napastnik wykorzystał zgranie głową Wouta Weghorsta i wpakował futbolówkę do bramki. Wydawało się, że już “Oranje” złamali Austriaków. Jednak nie minęło 120 sekund, a drużyna Ralfa Rangnicka już po raz trzeci tego dnia objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Marcel Sabitzer. Mecz rozgrywany na Olympiastadion finalnie zakończyło się zwycięstwem Austriaków 3:2.

𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 𝐛𝐫𝐚𝐦𝐞𝐤 𝐰 𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐢𝐞❗

Depay wyrównuje, Sabitzer szybko odpowiada!



Austria wciąż na prowadzeniu 🇦🇹



🔴📲 Oglądaj #NEDAUT ▶️ https://t.co/qldaU830Ri pic.twitter.com/xxaOQiwYtE — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2024

Holandia – Austria 2:3

Gakpo (47′), Depay (79′) – Malen samobój (6′), Schmid (57′), Sabitzer (80′)

