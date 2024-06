Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anglia - Słowenia

Anglia znów rozczarowała na Euro 2024, wymęczony remis ze Słowenią

Reprezentacja Anglii w ostatnim meczu na Euro 2024 rywalizowała ze Słowenią na Rhein Energie Stadion w Kolonii. Do awansu do fazy pucharowej podopieczni Garetha Southgate’a potrzebowali zaledwie jednego punktu. Choć przez całe dziewięćdziesiąt minut mieli ogromną przewagę, to ostatecznie nie potrafili znaleźć sposobu, aby pokonać Jana Oblaka. Spotkanie zakończyło się wynikiem (0:0), ale dla obu drużyn był to zwycięski remis, bowiem wystarczył, aby awansować do 1/8 finału.

Pierwsza połowa mimo wyraźnej przewagi Synów Albionu zakończyła się remisem (0:0). Akcji w polu karnym nie brakowało, lecz żadna z prób zarówno Anglików, jak i Słoweńców nie zakończyła się zdobyciem bramki. Co prawda Bukayo Saka w 20. minucie umieścił piłkę w pustej bramce, ale przy podaniu od Phila Fodena był na pozycji spalonej. Clement Turpin prowadzący zawody nie miał żadnych wątpliwości i anulował bramkę.

Po zmianie stron obraz gry zbytnio się nie zmienił. Reprezentacja Anglii miała widoczną przewagę na boisku, lecz nie potrafiła przełożyć tego na wynik meczu. Strzały podopiecznych Garetha Southgate nie trafiały nawet w światło bramki, co mocno utrudniało osiągnięcie korzystnego wyniku. Ostatecznie po dość ciężkim dla oka spotkaniu drużyna Trzech Lwów zremisowała (0:0) ze Słowenią.

Podział punktów cieszy zarówno jednych, jak i drugich, bowiem obie reprezentacje awansowały do fazy pucharowej Mistrzostw Europy 2024. Anglia na swojego rywala w 1/8 finału musi jeszcze poczekać, zaś Słowenia po zajęciu 3. miejsca w grupie w następnej rundzie zmierzy się z ze zwycięzcą grupy E, bądź z Portugalią.