Euro 2024: tabela grupy E po środowych meczach

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Słowacja - Rumunia

Tabela grupy E Euro 2024

Zmagania w grupie E na Euro 2024 dobiegły końca. O awans walczyły Belgia, Rumunia, Słowacja i Ukraina. Jeszcze przed ostatnią kolejką rywalizacji wszystkie ekipy miały na koncie po trzy punkty, co zwiastowało ogromne emocje w środowych spotkaniach.

Ostatecznie wszystkie drużyny zamknęły zmagania z czterema punktami na koncie. Jednak nawet taki dorobek nie pozwolił Ukrainie na awans do kolejnej fazy. Podopieczni Serhija Rebrowa zajęli 4. lokatę i odpadli z turnieju. Awans do 1/8 finału wywalczyła za to Rumunia, która wygrała grupę. Swoją przygodę na Euro 2024 będą kontynuowały także Belgia (2. miejsce) i Słowacja (3. miejsce).

Tak prezentuje się tabela grupy E: