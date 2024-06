Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Niemcy

Już dzisiaj wieczorem czekają nas ostatnie grupowe spotkania drużyn z grupy A podczas Euro 2024. Jednym ze starć będzie pojedynek reprezentacji Szwajcarii z gospodarzami turnieju, czyli kadrą Niemiec. Ekipa Julianna Nagelsmanna jest już praktycznie pewna wyjścia z grupy, ale mają na uwadze fakt, że grają oni jako gospodarz turnieju, to z pewnością dadzą z siebie wszystko w rywalizacji z Helwetami. Co więcej, Die Mannschaft zdobyli do tej pory na tym turnieju aż siedem goli, stąd też spodziewać można się ofensywnego futbolu.

Szwajcarzy z kolei mają szansę na awans do fazy pucharowej nawet z pierwszego miejsca, warunek jest jednak jeden – trzeba pokonać Niemców. Czy to się uda? Sprawdź typy, kursy i przewidywania na ten mecz.

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP oraz w aplikacji i internecie. Spotkanie będzie relacjonować Michał Zawacki, a wraz z nim na komentatorskim stanowisku zasiądzie Kazimierz Węgrzyn. A tak prezentuje się przewidywany skład obu drużyn na to spotkanie.

Niemcy: Neuer – Mittelstadt, Tah, Rudiger, Kimmich – Kroos, Andrich, Wirtz, Gundogan, Musiala – Fullkrug

Szwajcaria: Sommer – Aebischer, Rodriguez, Akanji, Schar, Widmer – Xhaka, Freuler, Shaqiri – Vargas, Ndoye

