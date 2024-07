Superkomputer wskazał zwycięzcę Euro 2024

Po prawie miesiącu emocji związanych z Euro 2024, w wyścigu o tytuł Mistrza Europy pozostały już tylko cztery drużyny. To Anglia, Hiszpania, Francja i Holandia, natomiast gospodarz, Niemcy, oraz reprezentacja Portugalii z Cristiano Ronaldo w składzie odpadli z turnieju na etapie ćwierćfinałów.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Olympiastadion w Berlinie

Hiszpania faworytem do wygrania Euro 2024

W półfinałach Euro 2024 będziemy świadkami dwóch wielkich hitów. Już we wtorek naprzeciw siebie staną reprezentacje Hiszpanii i Francji, z kolei w środę Anglicy prowadzeni przez Garetha Southgate’a zmierzą się z Holendrami. W obu spotkaniach trudno wskazać na zdecydowanego faworyta, co także pokazały wyniki symulacji Superkomputera, który wyłonił zwycięzcę całego turnieju.

Superkomputer Opta przewiduje, że oba półfinały będą niezwykle trudne do rozstrzygnięcia. Anglia ma 51,51% szans na awans do finału, w porównaniu do 48,49% dla Holandii. Z kolei Hiszpania jest faworytem w drugim półfinale z 53,51% szans na wystąpienie w finale w Berlinie.

Analityk Tom Patey komentując mecz Hiszpanii z Francją powiedział: – Superkomputer Opta wskazuje Hiszpanię jako lekkich faworytów tego starcia, z La Roja wygrywającą 38,2% symulacji, a Francją triumfującą w 31,8% z 10 000 przedmeczowych symulacji. Remis, który doprowadziłby do dogrywki, przewidziano w 30% symulacji.

Analityk Patric Ridge dodaje: – Anglia była wyraźnym faworytem według superkomputera Opta w każdym meczu, który rozegrała na Euro 2024 do tej pory. Jednak nie jest tak w przypadku starcia z Holandią. Model daje Anglii 37,8% szans na zwycięstwo, co jest tylko nieznacznie więcej niż 31,6% dla Holandii; ryzyko remisu (czyli prawdopodobieństwo dogrywki bądź serii rzutów karnych) wynosi aż 30,6%.

Według Superkomputera to Hiszpania zostanie mistrzem Europy, która ma na to 31,72%. Na przeciwległym biegunie jest Holandia z wynikiem 18,09 %.

Tabela szans na zwycięstwo w Euro 2024 według Superkomputera.

Drużyna Finał Mistrzostwo 1 Hiszpania 53.51% 31.72% 2 Francja 46.49% 27.61% 3 Anglia 51.51% 22.58% 4 Holandia 48.49% 18.09%

Niezależnie od przewidywań i symulacji, półfinały Euro 2024 zapowiadają się jako wyjątkowo emocjonujące starcia, które przyciągną uwagę fanów piłki nożnej z całego świata. Kto zdobędzie tytuł Mistrza Europy? Odpowiedź poznamy już niedługo.

