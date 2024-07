"Uważam, że zagraliśmy generalnie bardzo dobrze" - powiedział Roberto Martinez, selekcjoner reprezentacji Portugalii po awansie w meczu ze Słowenią. Problem jednak w tym, że jego zespół męczył się z kopciuszkiem aż do serii rzutów karnych.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Martinez: zagraliśmy bardzo dobrze

We wczorajszym mecz 1/8 finału Euro 2024 w Niemczech reprezentacja Portugalii mierzyła się z reprezentacją Słowenii. Mecz zakończył się rezultatem, którego można było się spodziewać, bowiem awans do ćwierćfinału wywalczyła ekipa z Półwyspu Iberyjskiego. Jednak udało im się to dopiero poprzez konkurs rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry tablica wyników zatrzymała się na stanie z początku rywalizacji, czyli 0:0.

Samo spotkanie stało jednak na dość niskim poziomie. Portugalczycy pomimo znacznej przewagi w posiadaniu piłki i zdecydowanie większej jakości mieli problem z wykreowaniem stu procentowych sytuacji strzeleckich. Nawet jeśli takie były – jak rzut karny w dogrywce wykonywany przez Cristiano Ronaldo – to był one marnowane. Szokować mogą jednak słowa Roberto Martineza, który na konferencji prasowej po meczu powiedział, że to był dobry mecz w wykonaniu jego ekipy.

– Mieliśmy sporo sytuacji strzeleckich i dobrych okazji do zdobycia gola. Uważam, że zagraliśmy generalnie bardzo dobrze. Murawa nie pomagała w rozgrywaniu piłki, to było utrudnienie. Mieliśmy jednak spore posiadania piłki i dobrze nią zarządzaliśmy. Teraz czeka nas zupełnie inny mecz, z faworytem całych mistrzostw, z reprezentacją Francji – ocenił Martinez cytowany przez “Record”.

