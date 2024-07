HMB Media/Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Rumunia kontra Holandia, przewidywane składy

Do końca Euro 2024 pozostało już coraz mniej czasu. Już dzisiaj podczas turnieju w Niemczech zostaną rozegrane dwa ostatnie spotkania w ramach 1/8 finału. Jednym ze spotkań będzie rywalizacja reprezentacji Holandii oraz Rumunii. Zespół Oranje przystępuje do tego starcia oczywiście jako murowany fawory, bowiem przed samymi mistrzostwami Europy byli oni wskazywani jako jeden z faworytów do gry w finale. Do tej pory jednak ich gra przynajmniej delikatnie zawodzi. Tego samego nie można powiedzieć jednak o reprezentacji Rumunii, która sensacyjnie wyszła z grupy i przed fazą pucharową zrobiła na tyle dużo, że nic już nie musi, a tylko może. Sprawdź typy, kursy oraz zapowiedź tego meczu.

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP oraz w aplikacji i internecie. Spotkanie będzie relacjonować Maciej Iwański, a wraz z nim na komentatorskim stanowisku zasiądzie Radosław Gilewicz. A tak prezentuje się przewidywany skład obu drużyn na to spotkanie.

Rumunia: Nita: Ratiu, Burca, Dragusin, Mogos, M. Marin, R. Marin, Mihaila, Stanciu, Man, Dragus.

Holandia: Verbruggen: Dumfries, van Dijk, Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Gakpo, Depay, Frimpong.

