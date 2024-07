Rumunia – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (02.07.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Rumunia – Holandia: typy bukmacherskie

Euro 2024 wchodzi w decydującą fazę. Od momentu 1/8 finału każdy mecz ma ogromną wagę. Faworyci muszą już wygrać każdy mecz, zaś ci, którzy do fazy pucharowej awansowali z drugiego rzędu tylko mogą. Podobnie będzie i podczas wtorkowego meczu reprezentacji Rumunii z reprezentacją Holandii. Starcie na Allianz Arenie w Monachium będzie siódmym i przedostatnim pojedynkiem w tej fazy mistrzostw Europy.

Nie ma co ukrywać, faworyt tego starcia jest jeden i każdy inny wynik niż zwycięstwo zespołu Holandii będzie nie tylko zaskoczeniem, ale i sporą sensacją. Rumuni bowiem kapitalnie zaprezentowali się w fazie grupowej – nawet w przegranym starciu z Belgią potrafili rywalizować jak równy z równym – ale ten mecz może mieć zdecydowanie inny przebieg. Kadra Ronalda Koemana jednak ma również swoje problemy, o czym świadczy porażka w starciu z Austrią. Niemniej w tym meczu spodziewam się, że obie drużyny zagrają na przysłowiowego “maksa” i zobaczymy ciekawy, ofensywny futbol. Mój typ na tę rywalizację: powyżej 2,5 gola.

Bonus 400 zł za gola Rumunii lub Holandii

Przy okazji meczu Rumunii i Holandii warto zwrócić uwagę na promocję, którą przygotował STS. Możesz otrzymać aż 400 zł bonusu za wytypowanie drużyny, która zdobędzie choćby jednego gola. Promocja jest przeznaczona dla osób, które zarejestrują konto w STS z kodem promocyjnym GOAL400. Poniżej wyjaśniam jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL400. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie gola dla Rumunii lub Holandii we wtorkowym meczu Mistrzostw Europy. Minimalna stawka zakład to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz standardową wygraną i extra bonus 400 zł. Więcej informacji, w tym zasady obrotu bonusem, znajdziesz w regulaminie

Rumunia – Holandia: typ kibiców

Rumunia – Holandia: ostatnie wyniki

Każdy z kibiców w naszym kraju wie, jaką siłą podczas tych mistrzostw dysponuje reprezentacja Holandii. Biało-Czerwoni przekonali się o tym w pierwszym meczu, gdy wielokrotnie do sytuacji strzeleckich dochodzili ofensywni gracze Oranje. Z pewnością Rumunii muszą uważać na Cody’ego Gakpo, który na tym turnieju ma już dwa gole. Napastnik Liverpoolu do siatki trafił w meczu z Polską oraz Austrią. Niemniej cztery punkty zdobyte w grupie D pozwoliły na awans Holendrów z trzeciego miejsca. Kluczowy w tej kwestii był remis z reprezentacją Francji. Wówczas w hicie 2. kolejki padł rezultat 0:0.

Z kolei reprezentacja Rumunii dość sensacyjnie zaprezentowała się w grupie E, gdzie na start pokonała reprezentację Ukrainy 3:0. To wówczas fenomenalnym trafieniem popisał się Stanciu. Później jednak przyszła porażka z reprezentacją Belgii, która szybko wyszła na prowadzenie i zamknęła mecz wynikiem 2:0 w samej końcówce. Warto odnotować jednak fakt, że zespół trenera Edwarda Iordanescu zaprezentował się w tej potyczce bardzo dobrze. Na koniec fazy grupowej przyszedł czas na remis ze Słowakami, którzy wspólnie z Rumunami w zaskakujący sposób nadal grają na Euro 2024.

Zobacz także: terminarz Euro 2024

Rumunia – Holandia: historia i bilans

Ostatni pojedynek tych drużyn miał miejsce w 2017 roku. Wówczas obie reprezentacje mierzyły się w towarzyskiej rywalizacji na stadionie w Bukareszcie. Wtedy zdecydowanie wygrała reprezentacja Holandii, która ograła rywali 3:0. Z kolei wcześniejsze mecze to mecze ponad 10 lat temu. Co jednak ciekawe, obie te drużyny narodowe mierzyły się na Euro 2008. W trzeciej kolejce tamtego turnieju Rumunii przegrali 0:2.

Szukając ostatniego zwycięstwa zespołu z Europy Wschodniej trzeba cofnąć się aż do października 2007 roku. Wówczas po golu Dorina Goiana wygrali oni 1:0.

Rumunia – Holandia: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Holandii uchodzi za murowanego faworyta wtorkowego meczu z Rumunią. Rozważając typ na wygraną Oranje, można liczyć na kurs w okolicy 1.45 w STS. Kurs na wygraną kadry Rumunii to z kolei aż 8.10. Remis wyceniany jest kursem na 4.40.

Warto również zwrócić uwagę na promocję STS – bonus 400 zł za wytypowanie gola dla Rumunii lub Holandii. Oferta obowiązuje przy rejestracji konta w STS z kodem promocyjnym GOAL400. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz wyżej.

Rumunia – Holandia: sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o reprezentację Rumunii, to nie słychać o jakichś poważnych kontuzjach w zespole. Jedynym zmartwieniem może być nieobecność doświadczonego obrońcy, który na tym Euro był bardzo ważnym ogniwem całej drużyny. Mowa to o Nicusore Bancu. 31-latek pauzuje za żółte kartki, stąd więc w przypadku awansu będzie już do dyspozycji trenera. Z kolei w reprezentacji Holandii do zdrowia jakiś czas temu wrócił Brian Brobbey, co oznacza, że gotowi do gry powinni być wszyscy powołani piłkarze.

Rumunia – Holandia: przewidywane składy

Trudno spodziewać się w podstawowym składzie reprezentacji Rumunii jakichkolwiek zmian po tak dobrej fazie grupowej. Jedynym piłkarzem, z którego nie będzie mógł jednak skorzystać selekcjoner Edward Iordanescu to Nicusor Bancu. 31-letni obrońcę prawdopodobnie zastąpi Deian Sorescu, czyli gracz Rakowa Częstochowa, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Gaziantep FK. Zaś jeśli chodzi o Oranje, to w drugiej linii można spodziewać się zmiany Joeya Veermana na Jerdya Schoutena. Poza tym wydaje się, że Ronald Koeman powinien wysłać do boju sprawdzony skład, który wykrystalizował się podczas tego Euro.

Rumunia Edi Iordanescu Holandia Ronald Koeman Rumunia Edi Iordanescu 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Holandia Ronald Koeman Rezerwowi 4 Adrian Rus 5 Ionut Nedelcearu 7 Denis Alibec 8 Alexandru Cicaldau 9 George Puscas 10 Ianis Hagi 12 Horatiu Moldovan 14 Darius Olaru 16 Stefan Tarnovanu 17 Florinel Coman 22 Vasile Mogos 24 Bogdan Racovitan 25 Daniel Birligea 26 Adrian Sut 2 Lutsharel Geertruida 3 Matthijs de Ligt 8 Georginio Wijnaldum 9 Wouter Weghorst 13 Justin Bijlow 15 Micky van de Ven 16 Joey Veerman 17 Daley Blind 18 Donyell Malen 19 Brian Brobbey 20 Ian Maatsen 21 Joshua Zirkzee 23 Mark Flekken 25 Steven Bergwijn 26 Ryan Gravenberch

Rumunia – Holandia: transmisja meczu

Spotkanie Rumunia – Holandia w ramach 1/8 finału Euro 2024 rozegrane zostanie we wtorek 2 lipca o godzinie 18:00. Mecz, który odbędzie się Allianz Arenie w Monachium będzie transmitowany w Polsce na kanałach TVP1 i TVP Sport. Komentatorami tej rywalizacji będą Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

