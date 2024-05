Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Francja - Chile

Euro 2024. Ostatni turniej w wykonaniu francuskiej gwiazdy

Mistrzostwa Europy zbliżają się wielkimi krokami. Mecz otwarcia Euro 2024 odbędzie się 14 czerwca na Allianz Arena. W Monachium dojdzie do starcia Niemcy – Szkocja. Ten mecz rozpocznie miesięczne zmagania za naszą zachodnią granicą. W turnieju, oprócz gigantów, weźmie udział także reprezentacja Polski, która wywalczyła awans w barażach.

Jednym z faworytów do zwycięstwa jest Francja. Trójkolorowi trafili do grupy D, w której zmierzą się z Austrią, Holandią i podopiecznymi Michała Probierza. Les Bleus przed czterema laty dotarli zaledwie do 1/8 finału, ale już w 2016 roku zakończyli rywalizację ze srebrnymi medalami. Taki sam kolor krążków wywalczyli w Katarze. W decydującym meczu Mistrzostw Świata przegrali z Argentyną.

Po Euro 2024 i niezależnie od wyników Francuzów, z kadrą pożegna się jedna z jej gwiazd. Fabrizio Romano zdradził, że Olivier Giroud podjął decyzję w kwestii swojej reprezentacyjnej przyszłości, a Mistrzostwa Europy będą jego ostatnim wielkim turniejem w koszulce Trójkolorowych. 37-latek to najlepszy strzelec w historii Les Bleus. W 131 spotkaniach zdobył 57 bramek.

Giroud po ME dołączy do nowego klubu. Jego następnym przystankiem w karierze będzie MLS i Los Angeles FC.