Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Paweł Dawidowicz: Sprawdzimy się z mocnymi drużynami

Reprezentacja Polski szykuje się do spotkań towarzyskich przeciwko Ukrainie (7 czerwca) oraz Turcji (10 czerwca), które poprzedzą wyjazd do Niemiec na mistrzostwa Europy. Zgrupowanie Biało-Czerwonych rozpoczęło się już kilka dni temu, a w środowej konferencji prasowej wzięli udział Paweł Dawidowicz oraz Kacper Urbański. Stoper Hellasu Verona przyznał, że Polacy pomimo wylosowania Francuzów, Holendrów i Austriaków, mają szanse na wyjście z fazy grupowej.

– Na co stać reprezentację w mistrzostwach Europy? Myślę, że losowanie było idealne pod nas. Możemy się sprawdzić z mocnymi drużynami i będziemy wiedzieli, w jakim punkcie jesteśmy. Patrząc na treningi oraz atmosferę w naszym zespole, uważam, że możemy sprawić fajną niespodziankę na tym turnieju – powiedział Paweł Dawidowicz na dzisiejszej konferencji prasowej.

– Powołanie do reprezentacji Polski to wielka duma dla mnie i mojej rodziny. Moim celem jest debiut, a potem to już zależy od decyzji trenera, czy pojadę z drużyną na Euro. Jak oceniam losowanie? Czy gramy z Ukrainą, czy z Francją, to tak samo podchodzimy do każdego meczu i chcemy wygrać każde spotkanie – dodał Kacper Urbański, który z Bolonią awansował do Ligi Mistrzów.