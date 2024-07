Marco Canoniero/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Sami giganci pozostali na Euro 2024

Euro 2024 powoli zmierza ku końcowi. A właściwie to wchodzi w ostatnią, decydującą fazę. Do rozegrania pozostały już tylko mecze ćwierćfinałowe, w których możemy mówić o kilku bardzo ekscytujących rywalizacjach. Chodzi mianowicie m.in. o pojedynku Hiszpania – Niemcy, czy Portugalia – Francja. Oba te spotkania nazywane są – słuszne – przedwczesnym finałem, a ich zwycięzca stanie już o krok od zagrania w wielkim finale, a tam może czekać na niego łatwiejszy przeciwnik, niż we wcześniejszych fazach.

Niemniej, awans zespołów narodowych do tak dalekich etapów turnieju w Niemczech to dla jednych plus, a dla innych minus. Z pewnością nie do końca zadowoleni są trenerzy i prezesi klubów, które wysyłają swoich graczy na mistrzostwa. Jak wyliczył portal “sport.tvp.pl” najwięcej piłkarzy w ćwierćfinale mają Paris Saint-Germain oraz Real Madryt. Obaj giganci w 1/4 finału Euro 2024 mają po 10 graczy.

Sami giganci… tu nie ma przypadku! pic.twitter.com/jXNpJI9XHb — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 4, 2024

Na kolejnych miejscach ulokowali się gracze FC Barcelony – ich jest dziewięciu. Dokładnie taką samą liczbą przynależności klubowych może pochwalić się Manchester City. Zestawienie przygotowane przez publicznego nadawcę zamykają ekipy Liverpoolu i Borussii Dortmund – one na tych mistrzostwach nadal mają aż po siemu swoich podopiecznych.

