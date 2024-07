Portugalia – Francja: typy, kursy, zapowiedź (05.07.2024)

dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2024 17:26 .

Portugalia – Francja, typy bukmacherskie

Przed turniejem obie drużyny zaliczane były do wąskiego grona kandydatów do zdobycia mistrzostwa Europy. Po ich dotychczasowych występach ten status się nieco zmienił. Kibice Portugalii i Francji liczą jednak, że w ćwierćfinałowy mecz w Hamburgu będzie przełomem. Dużo będzie tu także zależeć od postawy dwóch liderów – Cristiano Ronaldo i Kyliana Mbappe, którzy tego turnieju jak na razie nie mogą zaliczyć do udanych. Obaj mają wiele do udowodnienia, podobnie jak ich koledzy. Przy okazji tego meczu stawiam na przynajmniej jednego gola dla Francji. Stawiając taki zakład w STS za zaledwie 2 zł można zgarnąć bonus o wartości 400 zł. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz niżej. Mój typ: gol dla Francji

kurs na wygraną Portugalii – 3.40 w STS

kurs na remis – 3.10 w STS

kurs na wygraną Francji – 2.40 w STS

STS BONUS 400 ZŁ gola dla Francji Odbierz w STS!

Bonus 400 zł za gola Portugalii lub Francji

Przy okazji piątkowego ćwierćfinału warto zwrócić uwagę na ofertę STS na ten mecz. Bukmacher daje możliwość odebrania bonus o wartości aż 400 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie przynajmniej jednego gola. Z oferty można skorzystać podając kod promocyjny GOAL400 podczas rejestracji w STS. Poniżej wyjaśniamy krok po korku jak skorzystać z tej promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL400. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Wpłać co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie gola dla Portugalii lub Francji w piątkowym meczu Mistrzostw Europy. Minimalna stawka zakład to 2 zł. Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz standardową wygraną i extra bonus 400 zł. Więcej informacji, w tym zasady obrotu bonusem, znajdziesz w regulaminie

Portugalia – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Portugalii z bardzo dobrej strony zaprezentowała się w dwóch pierwszych spotkaniach fazy grupowej. Po zwycięstwie 2:1 z Czechami i 3:0 z Turcją zapewniła nie tylko awans do fazy pucharowej, ale także pierwsze miejsce w klubie. Kolejne występy drużyny prowadzonej przez Roberto Martineza były już znacznie słabsze.

W ostatnim grupowym meczu Portugalia sensacyjnie przegrała 0:2 z debiutującą na mistrzostwach Europy Gruzją. Początkowo wydawało się, że słabszy występ i porażka mogła być efektem tego, że dla portugalskiego zespołu był to mecz o przysłowiową “pietruszkę”. Fanów zdecydowanie bardziej mogła zaniepokoić postawa drużyny w meczu 1/8 finału ze Słowenią. Portugalczycy nie potrafili znaleźć sposobu na niżej notowanego rywala i niewiele brakowało, a pożegnaliby się z turniejem. Do ćwierćfinału wprowadził ich Diogo Costa, który najpierw uratował ich w dogrywce, a następnie obronił trzy rzuty karne w konkursie jedenastek.

Jeszcze gorsze, mimo awansu do ćwierćfinału, nastroje panują wokół reprezentacji Francji. Trójkolorowi zmagali się z ogromnymi problemami w każdym z dotychczasowych spotkań. W fazie grupowej pokonali 1:0 Austrię oraz zremisowali z Holandią (0:0) i Polską (1:1). W 1/8 finału udało im się pokonać 1:0 Belgię, ale również nie pozostawili po sobie dobrego wrażenia.

Francuzi zawodzili przede wszystkim w ofensywie. Mimo ogromnego potencjału, nie zdobyli na tym turnieju żadnego gola z gry! Dwa z trzech goli dla Francji padły po samobójczych strzałach rywali, a trzeci z rzutu karnego zdobył Kylian Mbappe.

Portugalia – Francja, historia

Historia i bilans dotychczasowych pojedynków obu zespołów zdecydowanie przemawia na korzyść Francji, która wygrała 19 z 28 rozegranych meczów. Portugalczycy mają na swoim koncie tylko sześć wygranych. W ostatnich 14 spotkaniach Francja doznała tylko jednej porażki. Miało to jednak miejsce w finałowym meczu Mistrzostw Europy w 2006 roku.

Ostatni raz zespoły Francji i Portugalii spotkały się w czerwcu 2021 roku, w grupowym meczu Mistrzostw Europy. Mecz zakończył się remisem 2:2. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Cristiano Ronaldo.

Portugalia – Francja, kursy bukmacherskie

Mecz nie ma zdecydowanego faworyta, ale patrząc na kursy, bukmacherzy większe szanse dają Francuzom. Rozważając typ na wygraną Francji można w STS liczyć na kurs 2.40. Stawiając na Portugalię kurs wyniesie 3.40, z kolei na remis 3.10.

Warto jednak skorzystać z oferty STS. Bukmacher przygotował na ten mecz specjalną promocję. Rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL400 będziesz mógł zgarnąć extra bonus 400 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie w tym spotkaniu przynajmniej jednego gola.

Portugalia Francja 3.40 3.10 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2024 17:26 .

Portugalia – Francja, sytuacja kadrowa

Selekcjoner reprezentacji Portugalii Roberto Martinez ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Musi jednak wziąć pod uwagę fakt, że w meczu ze Słowenią jego drużyna rozegrała 120 minut.

W zespole Francji na pewno nie zobaczymy dwóch piłkarzy. Za żółte kartki pauzować musi Adrien Rabiot, natomiast zgrupowanie ze względów rodzinnych – narodziny dziecka – opuścił Kingsley Coman.

Francja – Belgia, przewidywane składy

W wyjściowym składzie portugalskiego zespołu nie należy spodziewać się rewolucji. Niewykluczone, że Roberto Martinez nie zdecyduje się na dokonanie żadnej zmiany.

W zespole Francji kilku piłkarzy liczy ma grę od pierwszej minuty w miejsce zawieszonego Rabiota. Wśród nich są Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga czy Warren Zaire-Emery. O miejsce w jedenastce może obawiać się także Marcus Thurram, a którego miejsce czyha Kolo Muani.

Portugalia Roberto Martinez Francja Didier Deschamps Portugalia Roberto Martinez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 1 Rui Patricio 2 Nélson Semedo 5 Diogo Dalot 9 Goncalo Ramos 11 João Félix 12 Jose Sa 13 Danilo Pereira 14 Gonçalo Inácio 15 João Neves 16 Matheus Nunes 17 Rafael Leão 18 Rúben Neves 24 António Silva 25 Pedro Neto 26 Chico Conceição 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Ferland Mendy 6 Eduardo Camavinga 9 Olivier Giroud 12 Randal Kolo Muani 18 Warren Zaïre-Emery 19 Youssouf Fofana 20 Kingsley Coman 21 Jonathan Clauss 23 Alphonse Areola 24 Ibrahima Konaté 25 Bradley Barcola

Portugalia – Francja, transmisja meczu

Drugi ćwierćfinałowy mecz Euro 2024 Portugalia – Francja rozegrany zostanie w piątek (5 lipca) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1 i TVP Sport, natomiast online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Rywalizację prosto z Hamburga skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.