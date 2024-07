Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Merih Demiral

Euro 2024: Turcja potężnie osłabiona w ćwierćfinale

Merih Demiral był bohaterem i antybohaterem rywalizacji Turcja – Austria. Dwa trafienia obrońcy zapewniły ekipie Vincenzo Montelli awans do ćwierćfinału Euro 2024, a jego kontrowersyjna cieszynka – surową karę od europejskiej federacji. 26-latek, co szeroko przedstawia w swoim tekście Jakub Olkiewicz, “wprost nawiązał do tureckich nacjonalistów, a co gorsza – bezpośrednio do grupy Szarych Wilków“.

Bild informuje, że Komisja Dyscyplinarna UEFA zakończyła już dochodzenie w sprawie Demirala i meczu Turcja – Austria. Celebracja defensora Atalanty została “wyceniona” zdecydowanie wyżej niż gest Bellinghama, wykonany w rywalizacji ze Słowacją. Anglik zapłaci karę finansową, natomiast reprezentant “Gwiazd Półksiężyca” został zawieszony.

Demiral nie wystąpi w dwóch meczach Euro. To oznacza, że nie zobaczymy go nie w ćwierćfinałowym pojedynku Holandia – Turcja. Jeżeli drużyna Vincenzo Montelli pokona Oranje, nie będzie mógł on skorzystać z bramkostrzelnego obrońcy także w półfinale.

