Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz wymienia dobre strony w grze Polaków

– Mecz miał różne fazy. Były fazy, gdzie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, ale też za łatwo traciliśmy piłkę. Podchodzimy do tego spokojnie, musimy nad tym pracować. Na pewno co jest dla nas istotne to, że graliśmy agresywnie, wysokim pressingiem, staraliśmy się piłkę odebrać. Zabrakło nam cwaniactwa w niektórych sytuacjach, żeby zdobyć drugą bramkę. W następnym meczu z Austrią zrobimy wszystko, żeby wygrać i walczyć dalej, żeby awansować – powiedział Michał Probierz w rozmowie z TVP Sport.

– Z jednej strony wolałbym mieć zero jak na Walii i wygrać. Generalnie trzeba powiedzieć, że momenty mieliśmy niezłe. Po zmianach utrzymywaliśmy się przy piłce i potrafiliśmy zepchnąć Holandię do głębokiej defensywy. W takich kluczowych momentach trzeba jednak zdobyć bramkę, żeby wygrać. Tego nam zabrakło, szkoda, że nie udało się nam dowieźć remisu – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.