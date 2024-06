dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Salamon i Memphis Depay

Salamon ocenił mecz z Holandią, wziął winę na siebie

– Na pewno taki wynik szczególnie w takich okolicznościach boli. Jeżeli zwrócimy uwagę na to jak graliśmy i jak rozpoczęliśmy ten mecz, fakt, że prowadziliśmy 1:0, to z kim graliśmy, że był to mecz otwarcia. To boli, bo myślę, że zasługiwaliśmy na więcej, ale piłka nożna to jest gra detali i to są właśnie te detale, które decydują o tym czy wygrasz, czy nie. To, czego nie chciałbym to, żeby drużyna po takiej porażce nie straciła pewności siebie, żeby dalej robiła to samo – powiedział Bartosz Salamon w rozmowie z TVP Sport.

– Czuję się winny za tę porażkę. Jako obrońca powinienem zablokować ten ostatni strzał. Przy pierwszej bramce też byłem zamieszany. Nie stanąłem na wysokości zadania, ale jeżeli spojrzę na moich kolegów, to każdy z nich dał z siebie wszystko i nie chciałbym, żeby ktoś z nich stracił pewność siebie. Niech dalej idzie w to co pokazał dzisiaj. Myślę, że jako zespół będziemy jeszcze mocniejsi – dodał obrońca reprezentacji Polski.