Oglądaj Euro 2024 w niesamowitej jakości – kup TV w sam raz do sportowych rozgrywek

Najwięksi fani piłki nożnej zacierają ręce, ponieważ już dziś ruszają mistrzostwa Euro 2024. My z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie najlepszych telewizorów, dzięki którym oglądanie walki o tytuł piłkarskiego mistrza Europy będzie dla oczu prawdziwą ucztą. Już teraz przeczytaj poniższy tekst i zobacz, jakie odbiorniki oferują najlepszą jakość obrazu oraz dźwięku, a także nieoceniony tryb sportowy!

Neonet Na zdjęciu: Piłkarskie emocje przed nowym telewizorem?

Telewizor Hisense 55E7KQ

Pierwszy telewizor, dzięki któremu oglądanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024 będzie niezapomnianą rozrywką, to 55-calowy Hisense 55E7KQ. Urządzenie może pochwalić się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakości, więc jest strzałem w dziesiątkę dla osób z ograniczonym budżetem.

Za nieco ponad 2000 zł otrzymujemy tutaj wysoką rozdzielczość 4K Ultra HD, która w połączeniu z technologią OLED gwarantuje wyświetlanie nasyconych obrazów, wzbogaconych o miliardy rozmaitych barw. Co więcej, Hisense zastosowało w odbiorniku technologię sztucznej inteligencji, instalując w urządzeniu m.in. inteligentny tryb obrazu. Dzięki niemu telewizor w czasie rzeczywistym dopasowuje obraz do wyświetlanych treści, podkreślając takie elementy, jak postacie, budynki czy twarze.

Wisienką na torcie jest inteligentny tryb sportowy AI Sports Mode. Zapewnia on płynność wyświetlanych rozgrywek oraz bardzo dobre parametry zarówno obrazu, jak i dźwięku. Producent zastosował tutaj też technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Telewizor LG 65C31LA

65-calowy telewizor LG to idealna propozycja nie tylko dla fanów oglądania sportowych rozgrywek, ale również zapalonych kinomaniaków. Sercem odbiornika jest bowiem nowoczesny procesor α9 AI 4K Gen6, który przenosi widza do samego centrum akcji. Decydując się na ten konkretny TV, nie zaznasz opóźnień w wyświetlaniu animacji. To zasługa wysokiego odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz.

Na komfort oglądania wpływają też bardzo wąskie ramki. Jeśli chodzi o jakość obrazu oferowaną przez model LG 65C31LA, jest ona na najwyższym poziomie. Urządzenie może pochwalić się bowiem matrycą OLED LG, która otrzymała certyfikat Intertek, poświadczający 100% wierność odwzorowania kolorów. Dodatkowo odbiornik posiada technologie HDR10 oraz Dolby Vision, a także takie technologie kolorów, jak OLED Dynamic Tone Mapping Pro i OLED Color. Nie zabrakło tutaj inteligentnego skalowania obrazu 4K i praktycznej funkcji inteligentnej kontroli jasności.

LG zastosowało w 65-calowym modelu 65C31LA również rozmaite technologie dźwięku. Są to: Dolby Atmos, AI Sound Pro, Clear Voice Pro, inteligentne strojenie akustyczne oraz synchronizacja dźwięku LG.

Telewizor TCL 75C803

Marka TCL jest w tym roku oficjalnym partnerem polskiej reprezentacji w Euro 2024, a w jej ofercie możemy znaleźć takie odbiorniki, jak właśnie 75-calowy 75C803. Urządzenie dzięki wbudowanym technologiom oraz wysokiej jakości komponentom zapewnia bardzo dobrą percepcję meczów. Za szczegółowość wyświetlanych obrazów odpowiada wysoka rozdzielczość 4K Ultra HD. Płynne odtwarzanie animacji to z kolei zasługa odświeżania obrazu na poziomie wynoszącym aż 144 Hz.

Telewizor TCL 75C803 posiada matrycę Mini LED. Dzięki temu, że działa ona przy wykorzystaniu małych diod, urządzenie wyświetla dobre kontrasty czerni i gwarantuje świetne podświetlenie. Jak przystało na dobrej jakości telewizor, TCL 75C803 obsługuje technologie obrazu HDR, a konkretniej HDR10 oraz HDR10+. Dodatkowo producent zaimplementował tu technologię Dolby Vision, dopieszczającą jakość wyświetlanych treści.

Oglądanie Euro 2024 na tym odbiorniku będzie czystą przyjemnością także ze względu na rozmaite technologie dźwięku. Mowa tutaj o Dolby Atmos oraz DTS Virtual-X. Oprócz trybu sportowego model ten obsługuje również tryb dedykowany graczom.

Telewizor LG 50QNED823RE

Szukając odbiornika do oglądania sportowych wydarzeń, nie można pominąć tego modelu. 50-calowy 50QNED823RE działa w rozdzielczości 4K Ultra HD, gwarantując tym samym odtwarzanie szczegółowych obrazów. Meczowe rozgrywki oglądane na tym odbiorniku zachwycą Cię nie tylko wyrazistością, ale też niesamowitą płynnością, będącą zasługą odświeżania 120 Hz.

Jeżeli cenisz sobie intuicyjną obsługę telewizora, Twojej uwadze nie powinno umknąć sterowanie głosowe. Dzięki tej funkcji możesz zarówno zmieniać ustawienia swojego telewizora, jak też surfować w sieci czy przełączać kanały telewizyjne. Telewizor LG 50QNED823RE obsługuje oprócz trybu sportowego również ten kinowy oraz tryb gry.

Odbiornik LG 50QNED823RE posiada matrycę QNED. Dzięki niej wyświetlane sceny zachwycają szeroką gamą barw i nieskończonym kontrastem. Jeśli chodzi o udźwiękowienie, LG zaimplementowało tutaj strojenie akustyczne AI, technologie AI Sound Pro, a także synchronizację dźwięku. Dodatkowy plus tego modelu to możliwość sterowania z poziomu smartfona.

Telewizor Hisense 65U6KQ

65-calowy telewizor Hisense 65U6KQ korzysta z nowoczesnej technologii podświetlania Mini LED. Przekłada się ona na wyświetlanie głębokich czerni, lepszą kontrolę kontrastu i wysoką jasność, co jest doskonałym udogodnieniem dla osób oglądających telewizję czy sportowe wydarzenia za dnia. Model ten posiada też adaptacyjny sensor jasności otoczenia! Automatycznie dopasowuje on obraz i poziom jasności do aktualnych warunków oświetleniowych.

W telewizorze zastosowano również technologię QLED – dzięki niej użytkownik może cieszyć się niesamowicie bogatą kolorystyką. Hisense 65U6KQ to nowoczesny odbiornik, a co za tym idzie, nie zabrakło w nim technologii sztucznej inteligencji. Producent zaimplementował tutaj bowiem mechanizmy sztucznej inteligencji, analizujące każdą klatkę odtwarzanej treści. Rozwiązanie to sprawia, że urządzenie samodzielnie dostosowuje jasność, poprawia rozdzielczość i ustawia kolory tak, aby obraz był możliwie najbardziej przyjazny dla widza.

Jeśli oprócz sportowych rywalizacji lubisz od czasu do czasu zrobić sobie domowy seans filmowy, tryb Filmmaker z pewnością przypadnie Ci do gustu. Dzięki niemu urządzenie ustawia parametry wyświetlania tak, aby oglądany film czy serial cieszył oko autentycznymi kolorami, właściwymi proporcjami ekranu dla każdej ze scen czy też odpowiednią liczbą klatek na sekundę.

