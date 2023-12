Niemcy oceniają losowanie Euro 2024. “Nawet my możemy awansować!”

Reprezentacja Niemiec poznała swoją grupę na Euro 2024. Gospodarze turnieju nie mogą narzekać, ponieważ wylosowali pozornie łatwych przeciwników. Doceniają to dziennikarze portalu Bild, którzy swój artykuł zatytułowali "Nawet my możemy awansować".

IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Rozlosowano grupy turnieju finałowego przyszłorocznych Mistrzostw Europy

Niemcy w pierwszej fazie Euro 2024 zagrają ze Szwajcarią, Szkocją i Węgrami

Nasi zachodni sąsiedzi doceniają stosunkowo łatwych rywali Die Mannschaft

Euro 2024. Niemcy zadowoleni z losowania

Szwajcaria, Szkocja, Węgry – to drużyny, z którymi Niemcy zmierzą się w fazie grupowej Euro 2024. Los potraktował Die Mannschaft wyjątkowo łaskawie, ponieważ mogli oni trafić m.in. na Austrię, Danię, Chorwację, Holandię czy Włochów. Jednak dopóki nasi zachodni sąsiedzi nie poprawią swojej boiskowej dyspozycji, nawet najłatwiejsi rywale mogą okazać się przeciwnikami nie do przejścia.

Mimo wszystko na razie “wiara w narodzie” w awans do fazy play-off jest dosyć mocna, co potwierdza Bild. Artykuł dotyczący wyników losowania został zatytułowany “Szczęśliwa grupa na rodzimych Mistrzostwach Europy. Nawet my możemy awansować!”. Oczywiście nie sposób nie zauważyć humorystycznego wymiaru drugiej części sformułowania, którego użyto do opisania grupy Niemców. Jednak należy przyznać, że jest ono prawdziwe – podopieczni Juliana Nagelsmanna mogli trafić zdecydowanie gorzej.

Niemcy są już pewni gry w Euro 2024, natomiast Polacy, zanim oficjalnie dołączą do grupy D, w której już są Austria, Francja i Holandia, muszą wygrać z Estonią, a później pokonać lepszego z pary Walia – Finlandia.