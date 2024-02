"Toni idealnie wpasuje się w filozofię naszego zespołu" - mówi Julian Nagelsmann po decyzji Toniego Kroosa o powrocie do gry w reprezentacji Niemiec.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Toni Kroos wraca do gry w reprezentacji Niemiec

Karierę w kadrze zakończył po Euro 2020

Teraz jego decyzję skomentował Julian Nagelsmann

Dobre wieści

Reprezentacja Niemiec już za kilka miesięcy będzie gospodarzem Euro 2024. Kadra naszych sąsiadów jednak w ostatnim czasie przeszła spore zawirowania. Kadencja Hansiego Flicka zakończyła się sporym fiaskiem, a misja przygotowania zespołu do turnieju została powierzona Julianowi Nagelsmannowi. Ten kilka dni temu zyskał nowego pomocnika w walce o triumf w turnieju. Chodzi mianowicie o Toniego Kroosa, który po kilku latach wraca do gry w kadrze. Pozytywnie nastawiony do tej decyzji gracza Realu Madryt jest selekcjoner Niemiec.

– Toni idealnie wpasuje się w filozofię naszego zespołu. Myślę o jego roli, jako łącznika linii pomocy z atakiem. Dobrze zrobi nam jego doświadczenie, które jest ogromne na najwyższym poziomie. W Realu gra na najwyższym poziomie od lat, każdy zna jego jakość – mówi Nagelsmann w rozmowie z “Der Spiegel”.