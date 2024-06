Modrić wzruszony po słowach dziennikarza. Piękne sceny po meczu [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić doceniony przez dziennikarza. Wzruszające sceny

Reprezentacja Chorwacji była o krok od awansu do 1/8 finału Euro 2024, ale w ostatniej minucie meczu wyrównującą bramkę zdobył Mattia Zaccagni. W ten sposób Chorwaci spadli na 3. miejsce w grupie z dorobkiem zaledwie 2 punktów. Co ciekawe, to nadal nie eliminuje ich z turnieju.

Był to słodko-gorzki wieczór dla Luki Modricia, który zdobył gola na 1:0 i tym samym stał się rekordzistą wszech czasów. Chorwat trafił do siatki, mając 38 lat i 289 dni, co czyni go najstarszym piłkarzem w dziejach z golem na turniejach Euro.

Na pomeczowej konferencji prasowej osiągnięcia Modricia docenił jeden z włoskich dziennikarzy. Komentator swoimi słowami wyraźnie poruszył Chorwata, który nie krył wdzięczności.

– Doby wieczór Luka, jako włoski dziennikarz chciałbym ci podziękować za wszystko, co pokazałeś, nie tylko dzisiejszego wieczoru, ale przez całą swoją karierę. Jeszcze raz udowodniłeś, że jesteś piłkarzem najwyższej klasy. Strzeliłeś pomimo chybionego karnego. Po prostu chciałem ci to powiedzieć. Chciałbym cię prosić o to, abyś nigdy nie kończył kariery, ponieważ jesteś jednym z najlepszych piłkarzy, których miałem okazję komentować, dziękuję – powiedział Włoch.

– Dziękuję, bardzo dziękuję z całego serca za ten piękny hołd. Też chciałbym grać zawsze w piłkę, ale prawdopodobnie przyjdzie czas, aby odwiesić buty na kołku. Chciałbym grać jak najdłużej, nie wiem jak długo, ale dziękuję ci za te słowa – odpowiedział Modrić.

