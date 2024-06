dpa picture alliance/Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

Jutrzejsze mecze Euro 2024 (29 czerwca)

18:00 Szwajcaria – Włochy

21:00 Niemcy – Dania

Szwajcaria – Włochy (1/8 finału)

Sobotnim meczem w Berlinie pomiędzy reprezentacjami Szwajcarii i Włoch zainaugurowana zostanie rywalizacja w fazie pucharowej Euro 2024. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny do 1/8 finału awansowały zajmując drugie miejsca w swoich grupach. Szwajcarzy, którzy odnieśli jedno zwycięstwo i zanotowali dwa remisy, ustąpili jedynie gospodarzom turnieju – Niemcom. Włosi z bilansem 1-1-1 zostali zdystansowani przez Hiszpanów, którzy odnieśli komplet wygranych. W sobotnim meczu faworytem do wygranej jest reprezentacja Włoch.

Niemcy – Dania (1/8 finału)

Grająca przed własną publicznością reprezentacja Niemiec w walce o ćwierćfinał zmierzy się z Danią. To właśnie drużyna Juliana Nagelsmanna będzie faworytem meczu, który rozegrany zostanie o godzinie 21:00 w Dortmundzie. Niemcy z bardzo dobrej strony zaprezentowali się w fazie grupowej, zdobywając siedem punktów w trzech spotkaniach i strzelając w nich aż osiem bramek. Duńczycy do fazy pucharowej przystąpią jako niepokonani, ale jednocześnie nie mają na koncie ani jednej wygranej. Do 1/8 finału awans wywalczyli notując aż trzy remisy.

