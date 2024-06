Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jutrzejsze mecze Euro 2024 – 23 czerwca

21:00 Szkocja – Węgry

21:00 Szwajcaria – Niemcy

Szkocja – Węgry (Grupa A)

Obie reprezentacje pozostają w grze o awans do fazy pucharowej, choć po dwóch kolejkach nie mają na swoim koncie wygranej. Szkoci awans mogą wywalczyć nawet z drugiego miejsca w tabeli. Potrzebują do tego wygranej z Węgrami oraz porażki Szwajcarii w meczu z Niemcami. Węgrzy rywalizację w grupie mogą zakończyć na maksymalnie trzeciej lokacie. Cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc również uzyskają prawo gry w 1/8 finału. Tym samym w niedzielnym meczu nie powinno zabraknąć emocji.

Szwajcaria – Niemcy (Grupa A)

Reprezentacja Niemiec wygrała dwa dotychczasowe spotkania i zapewniła sobie już awans do 1/8 finału Euro 2024. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie mogą być jednak pewni zajęcia pierwszego miejsca. W mecze ze Szwajcarią potrzebują do tego remisu lub wygranej. Z remisu zadowoleni będą Szwajcarzy, którym takie rozstrzygnięcie również daje awans do fazy pucharowej. Przy ewentualnej wygranej wyjdą z grupy z pierwszej lokaty, przeskakując Niemcy. Oba niedzielne mecze rozpoczną się o godzinie 21:00.