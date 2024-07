ANP/Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Dzisiejsze mecze Euro 2024 (1 lipca)

18:00 Rumunia – Holandia

21:00 Austria – Turcja

Rumunia – Holandia (1/8 finału)

W pierwszym wtorkowym meczu 1/8 finału Euro 2024 reprezentacja Rumunii zmierzy się z Holandią. Rumunii awans do fazy pucharowej wywalczyli niespodziewanie zajmując pierwsze miejsce w grupie E, choć na swoim koncie mieli tyle samo punktów co czwarty zespół w grupie. Holandia awans wywalczyła z trzeciego miejsca, po tym jak odniosła tylko jedno zwycięstwo. Teraz Pomarańczowi przystąpią w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Nie mniej jednak pożegnanie się z turniejem na tym etapie będzie dla drużyny Ronalda Koemana wielką porażką. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00.

Austria – Turcja (1/8 finału)

Reprezentacja Austrii to niewątpliwie jedna z niespodzianek fazy grupowej Euro 2024. Drużyna Ralfa Rangnicka pokonała Polskę i Holandię, co pozwoliło jej zająć pierwsze miejsce w grupie D. Odważnie i bardzo konsekwentnie grający Austriacy o awans do ćwierćfinału zagrają z Turcją, która w fazie grupowej również odniosła dwa zwycięstwa. Turcy pokonali Gruzję i Czechy. Wyższość musieli uznać jedynie Portugalii. Spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta i możemy spodziewać się zaciętego pojedynku. Mecz, który rozpocznie się o 21:00 wyłoni ostatniego ćwierćfinalistę turnieju.

