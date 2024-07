fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Holandii

Za nam faza 1/8 finału mistrzostw Europy. Do ćwierćfinału sensacyjnie awansowała Szwajcaria, która pokonała Włochów 2-0. W ćwierćfinale czeka ją kolejne trudne wyzwanie, bowiem zmierzy się z Anglią, uważaną za jednego z faworytów do tytułu. Synowie Albionu przepychają kolejne spotkania, lecz mają w składzie niebywałą jakość, która stawia ich w uprzywilejowanej pozycji przeciwko niemal każdemu rywalowi. Anglicy w fazie pucharowej rozprawili się ze Słowacją, do której pokonania potrzebowali dogrywki.

Hitem ćwierćfinałów bez wątpienia będzie rywalizacja Hiszpanów z Niemcami. Wydaje się, że do tej pory były to dwie najlepiej grające ekipy na Euro 2024. Hiszpanie zmiażdżyli Gruzję 4-1, zaś Niemcy pokonali Danię 2-0.

W ćwierćfinale zmierzą się ze sobą również dwie drużyny, które w 2016 roku zagrały ze sobą w finale. Portugalia w 1/8 finału wygrała ze Słowenią po rzutach karnych, a Francja ograła Belgię.

Ostatni mecz 1/8 finału przyniósł duże emocje. Turcja ograła faworyzowanych Austriaków 2-1 i zameldowała się w ćwierćfinale, gdzie zagra z Holandią, która bez większych problemów zmiażdżyła Rumunię 3-0.

Pary ćwierćfinałowe Euro 2024

Hiszpania – Niemcy (Piątek 5 lipca godz. 18:00)

Portugalia – Francja (Piątek 5 lipca godz. 21:00)

Anglia – Szwajcaria (Sobota 6 lipca godz. 18:00)

Holandia – Turcja (Sobota 6 lipca godz. 21:00)