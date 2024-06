Kylian Mbappe w starciu Austria - Francja (0:1) złamał nos, co stawia pod znakiem zapytania jego występ przeciwko Polsce. 25-latek nie przejdzie operacji, a gdy tylko dojdzie do siebie, to będzie grał w specjalnie przygotowanej dla niego masce ochronnej - donosi Fabrice Hawkins.