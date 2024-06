Ile Szymon Marciniak zarobił za występ na Euro 2024? Znamy kwotę

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Konkretna suma dla Szymona Marciniaka

Szymon Marciniak podczas wczorajszego meczu pomiędzy Belgią a Rumunią zadebiutował na tegorocznym Euro 2024. Polski sędzia musiał czekać na swój pierwszy mecz aż do drugiej kolejki, co może oznaczać, że jest szykowany na dłuższy pobyt w Niemczech, być może aż do kluczowych spotkań mistrzostw Europy. Niemniej, po meczu wygranym przez Czerwone Diabły Polak zebrał bardzo dobre recenzje, a przez cały mecz ustrzegł się znaczących błędów.

Michael Bosch z “stuttgarter-zeitung.de” ujawnił teraz ile Polski arbiter zarobił za to spotkanie. Kwota, którą otrzymują główni rozjemcy w fazie grupowej wynosi dokładnie 5 tysięcy euro. Połowę tej sumy otrzymują sędziowie asystenci, w przypadku Marciniaka są to Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz.

Z kolei prowadzenie spotkań w dalszej fazie turnieju również jest powiązane z większymi zarobkami. Za mecz w fazie pucharowej arbiter główny może zainkasować nawet dwa razy więcej, czyli 10 tysięcy euro. Tak więc praca podczas mistrzostw Europy wynagradzana jest bardzo dobrze.

