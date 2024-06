Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentanci Polski przy wyjściu z grupy mogą liczyć na premię ok. 5 mln zł

Reprezentacja Polski i kwestia premiowania udziału w dużym turnieju wywołuje złe wspomnienia. Wszystko przez ogromne kontrowersje związane przy okazji ostatniego mundialu, gdy na światło dzienne wyszła tzw. afera premiowa. Przy okazji zbliżających się Mistrzostw Europy temat finansów ponownie ciekawi fanów biało-czerwonych. Portal WP Sportowe Fakty przekazał szczegółowe informacje odnośnie kwoty, którą mogą zarobić kadrowicze za grę na niemieckich boiskach podczas Euro.

Z informacji WP Sportowych Faktów, wynika, że jeśli Polska awansuje do 1/8 finału Mistrzostw Europy z dorobkiem czterech punktów PZPN otrzyma 3 mln euro premii. Z tej kwoty kadrowicze w przeliczeniu na naszą walutę dostaną ok. 5 mln zł do podziału.

– Wysokość nagród finansowych, które w czasie turnieju przysługują federacjom uczestniczącym w mistrzostwach Europy, określają regulacje UEFA. Z kolei wysokość premii dla zawodników reprezentacji Polski określona jest przez wewnętrzne przepisy regulujące zarządzanie tymi środkami. Rada drużyny wypracowała porozumienie, na mocy którego zawodnicy otrzymają ok. 40% łącznej wartości premii od UEFA. Ostateczna wysokość tych środków zależy oczywiście od wyniku sportowego, jaki reprezentacja wypracuje podczas Euro – powiedział Tomasz Kozłowski w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Do tej pory PZPN za awans reprezentacji Polski zarobił wcześniej wspomnianą kwotę 9,25 mln euro (25% kwoty trafiło do zawodników). Dodatkowo polska federacja może liczyć na premie związane z wynikami w fazie grupowej oraz awansem do dalszych etapów turnieju. Za zwycięstwo w grupie można zarobić 1 mln euro, zaś remis wyceniony został na 500 tys. euro. Jeśli wyjdziemy z grupy, UEFA wypłaci naszej federacji kwotę 1,5 mln euro.