Meng Gao/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Sama prawda na temat Yamala

Nie da się ukryć, że Lamine Yamal to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, którzy grają dzisiaj na zawodowym poziomie. Talent gracz FC Barcelony jest tak duży, że 16-latek z każdym kolejnym meczem zachwyca i pobija kolejne rekordy. Urodzony w 2007 roku skrzydłowy gra właśnie na Euro 2024 w barwach reprezentacji Hiszpanii i ma spore szanse na zdobycie tytułu mistrza Europy w bardzo młodym wieku.

O skali talentu Yamala wie praktycznie każdy, ale słowa pochwały z ust legendy Dumy Katalonii oraz reprezentacji Hiszpanii są jeszcze bardziej wyraziste. Andres Iniesta w rozmowie z “Mundo Deportivo” przed dzisiejszym meczem Hiszpania – Niemcy w ćwierćfinale Euro nie szczędzi pochwał nastolatkowi. Mówi, że jego talent to coś nienaturalnego.

– To jest coś nienaturalnego, rzadko zdarzają się takie wyjątki. On jest jednym z takich piłkarzy, których talent przekracza normę. Jest dopiero na początku swojej kariery, ważne jest więc to, aby mógł cały czas grać i się rozwijać. On ma przecież dopiero 16 lat – powiedział legendarny pomocnik.

Czytaj więcej: Real negocjuje z gwiazdą Premier League. To może być transferowy hit