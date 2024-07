Real negocjuje z gwiazdą Premier League. To może być transferowy hit

William Saliba z Arsenalu znalazł się na celowniku Realu Madryt. Królewscy chcą wzmocnić defensywę po odejściu Nacho do Arabii Saudyjskiej, o czym donosi "Daily Mirror".

Nicolo Campo/Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt zainteresowany Williamem Salibą

Real Madryt poszukuje w czasie letniego okienka transferowego wzmocnienia defensywy. Królewskich po latach gry w ostatnim czasie opuścił Nacho, który przeszedł do Arabii Saudyjskiej, stąd też w defensywnie zespołu Carlo Ancelottiego pojawiał się spora wyrwa, którą będzie trzeba jak najszybciej załatać. Taką konieczność potęguje także fakt, że do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych wraca David Alaba i na początku sezonu Austriak nie będzie gotów na sto procent.

Stąd też Real szuka wzmocnień do defensywy. Od jakiegoś czasu mówi się o zainteresowaniu Lenym Yoro, który jest piłkarzem Lille. Niemniej nie jest to jedyny piłkarz, który jest na celowniku Królewskich. Według informacji przekazanych przez “Daily Mirror”, Florentino Perez jest zainteresowany sprowadzeniem do Realu Williama Saliby.

Środkowy obrońca rodem z Francji jest od 2019 roku graczem Arsenalu. W tym czasie rozegrał na boiskach Premier League 65 spotkań. w których zdobył cztery gole i zanotował dwie asysty. W ostatnim czasie śmiało można powiedzieć, że 23-latek jest jednym z najlepszych stoperów ligi angielskiej. Reprezentant Francji wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 80 milionów euro, a jego umowa z klub z Londynu wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku.

