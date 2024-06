Hat-trick i gol w debiucie. Hiszpania imponuje przed Euro 2024 [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Andora

Euro 2024: Hiszpania rozgromiła Andorę

Luis de la Fuente w towarzyskim starciu z Andorą postawił na mniej oczywistą jedenastkę. W podstawowym składzie wybiegli tacy piłkarze jak Marc Vivian, Aleix Garcia czy Ayoze Perez, dla którego był to debiut w reprezentacji Hiszpanii. Jednak to nie oznaczało, że rywale mają jakiekolwiek szanse na uniknięcie porażki. Nawet jeżeli do przerwy La Furia Roja prowadziła tylko 1:0. Wynik otworzył… Ayoze Perez. Dogrywał mu 17-letni Pau Cubarsi.

Po zmianie stron Hiszpania jeszcze czterokrotnie kierowała piłkę do siatki Andory. Trzy razy uczynił to Mikel Oyarzabal, który w przerwie zastąpił Alvaro Moratę. Gwiazda Realu Sociedad dzięki trafieniom w 53., 66. i 73. minucie zapisała na swoim koncie hat-tricka. Asystę przy pierwszej bramce zanotował Ayoze Perez, natomiast udział przy drugiej zaliczył Ferran Torres.

Wynik pojedynku na Estadio Nuevo Vivero w Badajoz ustalił właśnie Ferran Torres, który skorzystał z podania swojego kolegi z klubowej szatni, Fermina Lopeza.

Hiszpania na Euro 2024 trafiła do grupy śmierci, czyli grupy B. W niej zmierzy się z Włochami, Chorwacją i Albanią.

Hiszpania – Andora 5:0 (1:0)

Ayoze Perez 24′, Mikel Oyarzabal 53′, 66′, 73′, Ferran Torres 81′

