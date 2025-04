Rośnie zainteresowanie Kakabadze. Gracz Cracovii był obserwowany w trakcie meczu z Lechem [NASZ NEWS]

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Otar Kakabadze

Etatowy reprezentant Gruzji

Otar Kakabadze to nie tylko czołowy piłkarz Cracovii, ale również ważny element w reprezentacji Gruzji. Gracz “Pasów” zaliczył już 73 występy w kadrze swojego kraju, łącznie z ostatnimi finałami EURO, na terenie Niemiec. W tym sezonie Ekstraklasy Gruzin wychodził na boisko 26 razy, zdobywając 3 gole i notując dwie asysty.



A co do meczu z Lechem, to Kakabadze był nie tylko czołowym piłkarzem swojej drużyny, ale generalnie jednym z najlepszych na boisku. Zaliczył kilka świetnych akcji, strzelił gola, a mógł nawet dwa, ale w pierwszej połowie piłka po jego strzale odbiła się od słupka. Tak czy inaczej, choć “Pasy” nie wywiozły punktów ze stolicy Wielkopolski, to “Kaka” ze swojego występu może być bardzo zadowolony.

Niemcy i Holendrzy na trybunach

A tak się składa, że jego dobra forma nie uchodzi uwadze zagranicznych drużyn. Z naszych informacji wynika, że wczoraj na trybunach stadionu Lecha pojawili się przedstawiciele klubów z Niemiec i Holandii, specjalnie po to, aby przyglądać się właśnie Kakabadze. Po tym co zobaczyli ich apetyt na transfer tego gracza na pewno wzrósł. W najbliższym czasie można spodziewać się albo kolejnych obserwacji, albo już złożenia propozycji Cracovii.



Na tym etapie nie wiadomo jeszcze jakie będą oczekiwania “Pasów” ale to krakowski klub kontroluje sytuację, ponieważ umowa Kakabadze obowiązuje do lata 2027 roku. Ostatnie jej przedłużenie nastąpiło w maju 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia Kakabadze na 1,5 mln euro.