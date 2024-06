Gruzja – Czechy: składy na mecz grupy F Euro 2024

Poznaliśmy oficjalne składy na mecz Gruzja - Czechy. To spotkanie rozpocznie sobotnią rywalizację podczas drugiej kolejki Euro 2024. Mecz zaplanowano w Hamburgu.

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Oficjalne składy na mecz Gruzja – Czechy

Mecz Gruzja – Czechy to pierwsze sobotnie spotkanie drugiej kolejki Euro 2024. Obie ekipy po pierwsze serii spotkań mają na kocie zero punktów – podopieczni Willy’ego Sagnola przegrali z Turcją, natomiast drużyna Ivana Haška nie poradziła sobie z Portugalią. To oznaczało, że starcie w Hamburgu będzie niezwykle ważne dla sytuacji tych zespołów w grupie F.

Zarówno Sagnol, jak i Hasek dokonali kilku zmian. W podstawowym składzie Gruzji pojawili się Dawitaszwili i Mekwabiszwili, natomiast w szeregach Czechów znalazło się miejsce dla takich piłkarzy jak David Juras i Vaclav Cerny.

Gruzja: Giorgi Mamardaszwili; Giorgi Citaiszwili, Lasza Dwali, Guram Kaszia, Solomon Kwirkwelia, Otar Kakabadze; Giorgi Koczoraszwili, Zuriko Dawitaszwili, Anzor Mekwabiszwili; Chwicza Kwaracchelia, Georges Mikautadze

Czechy: Jindrich Stanek; Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, David Jurasek, Tomas Soucek, Lukas Provod, Adam Hlozek; Vaclav Cerny, Patrik Schick

