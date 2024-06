We wtorek rozegrano dwa mecze grupy F. Faworyci do awansu zrobili swoje, zdobywając po trzy punkty. Jak wygląda tabela po pierwszej kolejce?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Portugalii

Portugalia i Turcja bliżej awansu

We wtorek odbyły się tylko dwa mecze na mistrzostwach Europy. Tego dnia kibice doczekali się rywalizacji w grupie F. Na pierwszy ogień poszło spotkanie Gruzja – Turcja, które dość nieoczekiwanie stało się kandydatem do najlepszego starcia całego turnieju. Obie drużyny postawiły na ofensywę, oddając multum uderzeń na bramkę. Tureccy piłkarzy zdobyli dwie bramki wyjątkowej urody, a Gruzini, mimo ambitnej postawy, nie dopisali do dorobku choćby punktu. Walczyli o remis do samego końca, lecz w ostatniej akcji doliczonego czasu gry dali się skontrować, przez co Turcja wygrała 3-1.

Ogromne problemy mieli również Portugalczycy, którzy do meczu z Czechami przystąpili jako wyraźny faworyt. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a wynik starcia jako pierwsi sensacyjnie otworzyli właśnie Czesi. Portugalia do samego końca dążyła do tego, aby odwrócić losy rywalizacji. W doliczonym czasie gry gola na wagę trzech punktów zdobył Francisco Conceicao.

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Turcja 1-0-0 3:1 3 2. Portugalia 1-0-0 2:1 3 3. Czechy 0-0-1 1:2 0 4. Gruzja 0-0-1 1:3 0

Mimo dość zaskakujących przebiegów spotkań, faworyci grupy F mają po pierwszej kolejce komplet punktów.