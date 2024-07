Lamine Yamal oczarowuje piłkarski świat. Wyznanie Gary’ego Linekera

Meng Gao / Alamyws Na zdjęciu: Lamine Yamal

Gary Lineker zaintrygowany Yamalem

Zaledwie 16-letni Lamine Yamal zdobył wyjątkową bramkę w półfinale mistrzostw Europy 2024 przeciwko Francji. Jego występy przyciągnęły uwagę, a słowa uznania płynące w jego stronę są liczne i zasłużone. Do tej pory na niemieckim turnieju zaliczył trzy asysty. Ma za sobą znakomity sezon w Barcelonie, dla której zagrał 51 meczów, zdobywając siedem bramek i notując 10 asyst.

Gary Lineker, który również grał w Barcelonie określa młodego piłkarza jako wyjątkowy talent i nie wyklucza osiągnięcia przez niego historycznych sukcesów. – Czy on jest naprawdę następną supergwiazdą? Nie możemy nakładać na niego tak dużego ciężaru, ale jego osiągnięcia w tym wieku są niezwykłe. Nawet Leo Messi zaczął w późniejszym wieku imponować – przyznał komentator “BBC”.

– Nie twierdzę, że będzie taki jak Messi czy Diego Maradona, ale może osiągnąć ten sam poziom. Mam na myśli to, co on robi w swoim wieku, czego nie robił nawet Pele, który był o rok starszy, kiedy zdobył dublet w finale Mistrzostw Świata. Myślę, że to najlepszy zawodnik, jakiego widziałem w wieku 16 lat – podkreślił.

Hiszpania zagra z Anglią w niedzielę o godz. 21:00 w finale Euro 2024 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.