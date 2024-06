Reprezentacja Anglii przygotowuje się do EURO 2024. Tymczasem Gareth Southgate skreślił kolejnych dwóch piłkarzy. Na mistrzostwa Europy nie pojadą Harry Maguire oraz Jack Grealish - informuj David Ornstein z "The Athletic".

Źródło: David Ornstsein (The Athletic)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Grealish i Maguire nie jadą na EURO 2024!

Wielkimi krokami zbliża się EURO 2024. Selekcjonerzy powoli zaczynają odkrywać karty. Nie inaczej jest w reprezentacji Anglii, która jakiś czas temu skreśliła trzech piłkarzy. Już wiemy, że Gareth Southgate nie zabierze na turniej w Niemczech Jamesa Maddisona, Curtisa Jonesa, a także Jamesa Trafford. W czwartek David Ornstein zdradził nazwiska kolejnych dwóch piłkarzy, których nie obejrzymy na mistrzostwach Europy.

Z informacji przekazanych przez dziennikarza „The Athletic” dowiadujemy się, że reprezentacja Anglii na EURO 2024 będzie musiała sobie radzić bez Harry’ego Maguire’a oraz Jacka Grealisha. Obrońca Manchesteru United od kwietnia był poza grą przez kontuzję. I to właśnie ona spowodowała, że nie zobaczymy go na mistrzostwach Europy. Natomiast piłkarz Manchesteru City nie przekonał do siebie Garetha Southgate’a podczas ostatniego meczu towarzyskiego przeciwko Bośni i Hercegowinie.

Reprezentacja Anglii zatem ma coraz mniej niewiadomych. Z początkowej 33-osobowej kadrze powołanej na zgrupowanie zostało już tylko 28. graczy. W najbliższych dniach zatem poznamy nazwiska kolejnych dwóch piłkarzy, którzy nie będą reprezentować „Synów Albionu” podczas turnieju w Niemczech.

Podopieczni Garetha Southgate’a swoje zmagania na EURO 2024 rozpoczną od meczu z Serbią, które odbędzie się 16 czerwca. W drugim spotkaniu Anglicy podejmą Danię, a w ostatnim spotkaniu fazy grupowej staną naprzeciw Słowenii.

