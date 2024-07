fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps podsumował mecz Francja – Belgia

Reprezentacja Francji w czterech meczach na trwającym Euro 2024 wygrała dwa razy i dwukrotnie zremisowała. Ostatnie zwycięstwo Les Blues wywalczyli w poniedziałek, pokonując Belgię (1:0). Autorem jedynego trafienia był Jan Vettonghen, który strzelił gola samobójczego. Tymczasem po zakończeniu spotkania kilka słów na jego temat wyraził selekcjoner aktualnych wicemistrzów świata.

– To jest cudowne. Zagraliśmy świetny mecz. Wszystko było bardzo napięte. Mieliśmy dużo więcej posiadania piłki i więcej okazji – przekonywał Didier Deschamps przed kamerą TF1 cytowany przez RMC Sport.

– Kolo to Kolo! Wspaniały! Było wiele sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, ale zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy. Powinniśmy się tym cieszyć, a nie sprowadzać tego do frazesów – dodał Francuz.

– Dotarliśmy do ćwierćfinału, a Belgowie wracają do domu. To dobra tradycja – podsumował selekcjoner reprezentacji Francji.

Kolejny mecz na europejskim czempionacie zawodnicy Les Blues rozegrają w piątek. Tym razem swój mecz rozegrają na arenie w Hamburgu, mając nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo na mistrzostwach Europy w Niemczech.

Euro 2024 zaczęło 14 czerwca i potrwa do 14 lipca. Finał turnieju odbędzie się w Berlinie na słynnym Olympiastadion. Ostatnim zwycięzcą mistrzostw Europy są Włosi, którzy oddali z trwających mistrzostwo Europy. Azzurri nie dali rady Szwajcarom (0:2)

