Francja wywalczyła w poniedziałek awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Jak na razie Le Blues w trakcie turnieju zdobyli trzy bramki, w tym dwie po golach samobójczych.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Francja w 1/4 finału po golach samobójczych i z rzutu karnego

Francja wywiązała się z roli faworyta w poniedziałkowym meczu 1/8 finału mistrzostw Europy przeciwko Belgom. Les Blues wywalczyli jednak przepustkę do gry w kolejnej fazie rozgrywek po kolejnym trafieniu samobójczym na turnieju w Niemczech. Tym razem było to następstwem gola Jana Vertonghena. Ciekawe jest to, że Les Blues drugi raz na Euro 2024 wygrali, dzięki niefortunnemu trafieniu rywali.

Również w starciu z Austrią reprezentacja Francja wygrała po samobójczym golu. Wówczas piłkę do własnej bramki skierował Maximilian Weber. W meczu z Holandią drużyna Didiera Deschampsa zremisowała natomiast bezbramkowo. Z kolei w spotkaniu z Polską francuska ekipa zremisowała (1:1), a gola strzelił Kylian Mbappe. Udało się to jednak kapitanowi Trójkolorowych po strzale z rzutu karnego.

Tym samym po czterech rozegranych spotkaniach na mistrzostwach Europy w Niemczech reprezentacja Francji jest wciąż bez bramki zdobytej z gry. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby aktualni wicemistrzowie świata walczyli o miejsce w TOP 4 na turnieju. Już w najbliższy piątek Francja rozegra spotkanie ćwierćfinałowe na Euro 2024. Mecz odbędzie się w Hamburgu.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Mistrzostwa Europy w Niemczech zaczęły się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Finał turnieju odbędzie się w Berlinie na słynnym Olympiastadion.

Czytaj więcej: Piłkarskie szachy w meczu Francja – Belgia, kolejny gol samobójczy na Euro 2024 [WIDEO]