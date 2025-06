Mbappe trafił do szpitala! Real opublikował komunikat

dpa picture alliance / ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Kylian Mbappe

Mbappe z problemami. Kolejny występ zagrożony

Real Madryt rozpoczął Klubowe Mistrzostwa Świata od dosyć niespodziewanego remisu z Al-Hilal. W 34. minucie wynik spotkania otworzył Gonzalo Garcia, a już siedem minut później z rzutu karnego wyrównał Ruben Neves. W doliczonym czasie gry Królewscy mogli zapewnić sobie zwycięstwo, ale jedenastki nie wykorzystał Federico Valverde. W pojedynku na Hard Rock Stadium w Miami zabrakło kilku ważnych zawodników – Xabi Alonso nie mógł skorzystać m.in. z Kyliana Mbappe.

Francuz od kilku dni zmagał się z gorączką, która uniemożliwiła mu treningi i występ w starciu z wicemistrzem Arabii Saudyjskiej. Teraz stan zdrowotny gwiazdy Królewskich wyraźnie się pogorszył. 26-latek trafił do szpitala, o czym poinformował klub z Madrytu:

– Nasz zawodnik Kylian Mbappe cierpi na ostrą postać zapalenia żołądka i jelit i został hospitalizowany w celu przeprowadzenia różnych badań i zastosowania odpowiedniego leczenia – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 19, 2025

Nic nie wskazuje na to, by Mbappe był w stanie wrócić do pełni sił na drugie spotkanie KMŚ. W niedzielę o 21.00 Real zagra z Pachucą na Bank of America Stadium w Charlotte. Xabi Alonso znowu będzie musiał radzić sobie bez jednej z największych gwiazd.

