Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Po półfinałach tylko finał. Nie ma meczu o 3. miejsce na Euro 2024

Na mistrzostwach Europy 2024 w rywalizacji o złoty medal pozostały już tylko cztery najlepsze zespoły turnieju. Awans do półfinału wywalczyły sobie reprezentacje Hiszpanii, Francji, Anglii oraz Holandii. Mecze półfinałowe odbędą się we wtorek, 9 lipca, oraz w środę 10 lipca. W pierwszym meczu Hiszpanie zmierzą się z Francuzami, a w drugim Holendrzy będą rywalizować z Anglikami. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 21:00.

Obecnie trudno przewidzieć, które z drużyn wywalczą awans do finału. Z jednej strony Hiszpanie wydają się być w zdecydowanie lepszej formie niż Francuzi, ale z drugiej strony nie można skreślać Les Blues napakowanych taką ilością gwiazd. Podobnie wygląda sytuacji w przypadku starcia Anglików z Holendrami, gdzie Oranje prezentują się z bardzo dobrej strony, a zespół Garetha Southageta jest mocno krytykowany, ale wciąż nieobliczalny.

Warto zaznaczyć, że na Euro 2024 nie przewidziano meczu o trzecie miejsce. Dla drużyn, które odpadną w półfinale, turniej zakończy się bez możliwości walki o brązowy medal. Oznacza to, że każde spotkanie w półfinale będzie miało jeszcze większe znaczenie, ponieważ przegrani nie będą mieli szansy na poprawienie swojej pozycji w rankingu turnieju.

Wielki finał Mistrzostw Europy 2024 zostanie rozegrany w niedzielę, 14 lipca. To właśnie wtedy dowiemy się, która drużyna sięgnie po tytuł mistrza Europy. Kibice z całego świata będą śledzić to wydarzenie z zapartym tchem, czekając na to, która z czterech pozostałych drużyn okaże się najlepsza.

