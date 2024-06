Cristiano Ronaldo wciąż ten sam. Na Euro 2024 liczy się tylko jedno

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo celuje w zwycięstwo na Euro 2024

Portugalia rozpocznie swoją kampanię w grupie F na Euro 2024 od meczu z Czechami we wtorek, a następnie zmierzy się z Turcją i Gruzją w dwóch kolejnych spotkaniach fazy grupowej. Cristiano Ronaldo podkreślił, że jego drużyna jest “gotowa” na turniej, który może okazać się rekordowy dla napastnika Al-Nassr.

Ronaldo dąży do ustanowienia wielu rekordów na Euro 2024, w tym największej liczby występów w turnieju, najstarszy zawodnik z pola, najstarszy strzelec bramki oraz najwięcej goli na Mistrzostwach Europy.

– Uważam, że ta generacja zasługuje na zwycięstwo w tak wielkim turnieju. Półfinały? Mam nadzieję, że zajdziemy dalej – mówił Cristiano Ronaldo cytowany przez “ESPN”. – Musimy iść krok po kroku, żyć chwilą, być spokojni, pracować tak, jak do tej pory, i wierzyć, że jest to możliwe. Wiemy, że to krótki turniej, ale drużyna jest gotowa.

Ronaldo podkreślił, że cieszy się z gry w piłkę, a rekordy są konsekwencją, a nie celem. – To moje szóste Mistrzostwa Europy, chodzi o to, aby cieszyć się nimi w najlepszy możliwy sposób, grać dobrze i upewnić się, że drużyna może wygrać. Ważne jest, aby dobrze zacząć. Czuję się gotowy, przygotowałem się do tego turnieju odpowiednio.

Portugalia w gronie faworytów Euro 2024

Portugalia jest postrzegana jako jeden z faworytów do zwycięstwa na Euro 2024. Ronaldo przyznał, że przed meczem zawsze pojawia się pewna nerwowość. – Niepokój jest zawsze obecny, to uczucie w żołądku, zwłaszcza dzień przed meczem. Cieszę się, że to czuję, w przeciwnym razie lepiej byłoby zrezygnować. Czuję się zmotywowany i przygotowany. Widzę, że drużyna jest dość spokojna.

Ronaldo nie jest najstarszym zawodnikiem w portugalskiej kadrze, ponieważ 41-letni Pepe wciąż odgrywa kluczową rolę w reprezentacji. Rui Patricio (36 lat) jest trzecim najstarszym członkiem zespołu, ale są również młodzi zawodnicy, jak 21-letni Nuno Mendes, 20-letni Antonio Silva, 19-letni Joao Neves oraz 21-letni Francisco Conceicao.

Portugalia przystąpi do swojego pierwszego meczu na Euro 2024 po zwycięstwie 3:0 nad Irlandią w meczu towarzyskim, w którym Ronaldo zdobył dwie bramki. Napastnik ma na swoim koncie już 130 goli w 207 występach dla reprezentacji, a na Mistrzostwach Europy strzelił 14 goli, co jest rekordem w historii turnieju.

