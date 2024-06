Bonucci przed meczem Włochy – Chorwacja na Euro 2024. “Kiedyś żyłem dla takich spotkań”

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Charakter, serce i odwaga – te czynniki są najważniejsze wg. Bonucciego

Reprezentacja Włoch o awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy 2024 zagra w ostatniej kolejce grupy B z Chorwacją. Start turnieju mieli poniekąd udany, bowiem w pierwszym spotkaniu pokonali (2:1) Albanię. Aczkolwiek w drugim meczu byli bezradni w rywalizacji z Hiszpanią, gdzie przegrali (0:1) po samobójczym trafieniu Riccardo Calafioriego.

Na ten moment z dorobkiem 3 punktów zajmują 2. miejsce w grupie, lecz Chorwacja w przypadku zwycięstwa może przeskoczyć w tabeli włoską kadrę. O nadchodzącym pojedynku Włochy – Chorwacja w rozmowie z oficjalnym kanałem włoskiej federacji wypowiedział się Leonardo Bonucci. Były reprezentant Włoch uważa, że w spotkaniu, którego stawka jest tak wysoka potrzeba przede wszystkim charakteru, serca i odwagi.

– Kiedyś żyłem dla takich spotkań. Dla tych chwil, w których musisz pokazać swój charakter, serce i odwagę. Musisz cieszyć się tym od pierwszej do ostatniej minuty – powiedział Bonucci cytowany przez portal Football Italia.

– Jestem pewny siebie, ponieważ widziałem zespół pełen bardzo dobrych zawodników i ludzi, na których można polegać – dodał były reprezentant Włoch.

Emerytowany piłkarz zapytany o to, co Włochy muszą zrobić, aby pokonać Chorwację, odparł, że najważniejszym czynnikiem będzie skupienie się na swoim sercu.

– Chorwacja dzięki doskonałej organizacji potrafi wyciągnąć z takich spotkań coś ekstra. Widzieliśmy to przez lata, że jest to część ich kultury i podejścia. Musimy zrobić to samo. Skupiając się na sercu, pokonać każdą napotkaną przeszkodę. Spodziewam się zaciętego meczu. Chorwaci mają świetną jakość indywidualną, nie grają tak dobrze jak w poprzednich latach, ale mimo to zasługują na szacunek – wyznał Leonardo Bonucci w rozmowie z oficjalnym kanałem włoskiej federacji.

Mecz Włochy – Chorwacja zostanie rozegrany w poniedziałek (24 czerwca). Początek spotkania o godzinie 21:00.